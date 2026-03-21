Stars ‚Buffy‘-Star Nicholas Brendon mit 54 Jahren gestorben

Nicholas Brendon at New York Comic Con - Avalon - 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2026, 10:00 Uhr

Der Schauspieler verkörperte den Serienliebling Xander Harris in 'Buffy – Im Bann der Dämonen' - nun ist er tot.

Nicholas Brendon ist im Alter von 54 Jahren verstorben.

Der Star, der vor allem durch seine Rolle als Xander Harris in ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘ bekannt wurde, starb am Freitag (20. März). In einem Statement auf Brendons Instagram-Account schrieb seine Familie: „Mit gebrochenem Herzen müssen wir den Tod unseres Bruders und Sohnes, Nicholas Brendon, mitteilen. Er ist im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben. Die meisten Menschen kennen Nicky durch seine Arbeit als Schauspieler und die Figuren, denen er über die Jahre Leben eingehaucht hat.“

In den letzten Jahren habe Brendon seine Leidenschaft für Malerei und Kunst entdeckt. „Nicky liebte es, sein begeisterndes Talent mit seiner Familie, Freunden und Fans zu teilen. Er war leidenschaftlich, sensibel und hatte einen unermüdlichen Drang zu schaffen“, hieß es weiter. „Diejenigen, die ihn wirklich kannten, wussten, dass seine Kunst eine der reinsten Spiegelungen seines Wesens war.“

Auch auf Brendons gesundheitliche Probleme wurde in dem Statement eingegangen. „Es ist kein Geheimnis, dass Nicholas in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, doch er war in Behandlung und nahm Medikamente, um mit seiner Diagnose umzugehen, und war zum Zeitpunkt seines Todes optimistisch, was die Zukunft anging“, schrieb seine Familie. In dem Statement baten Brendons Angehörige abschließend um Privatsphäre, „während wir um ihn trauern und zugleich das Leben eines Mannes feiern, der mit Intensität, Fantasie und Herz lebte“.

Brendon spielte Buffys besten Freund Xander Harris in allen sieben Staffeln von ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘ (1997 bis 2003) und stand – bis auf eine Folge – gemeinsam mit Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan und Charisma Carpenter vor der Kamera. Zudem hatte er zwischen 2007 und 2014 eine wiederkehrende Rolle als Kevin Lynch in der Serie ‚Criminal Minds‘ und spielte in Filmen wie ‚Psycho Beach Party‘, ‚Demon Island‘ und ‚Unholy‘ mit.

Geboren als Nicholas Brendon Schulz im Jahr 1971 in Los Angeles, wollte er ursprünglich professioneller Baseballspieler werden. Später wandte er sich der Schauspielerei zu, um sein Stottern zu bewältigen – ein Thema, für das er sich während des Höhepunkts von ‚Buffy‘ als Sprecher der Stuttering Foundation of America engagierte. Nach dem Ende der Serie kämpfte Brendon jedoch mit Depressionen und Drogenproblemen und wurde mehrfach verhaftet.

Ab 2010 sah sich der Schauspieler mit verschiedenen Anklagen konfrontiert, darunter schwerer Vandalismus, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Körperverletzung gegenüber einer Partnerin. 2015 trat er sogar in der TV-Show ‚Dr. Phil‘ auf, um über seine Alkoholabhängigkeit und psychischen Probleme zu sprechen. 2023 machte Brendon öffentlich, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte und mit einem angeborenen Herzfehler diagnostiziert worden war. Zudem litt er am Cauda-equina-Syndrom, das mehrere Wirbelsäulenoperationen erforderlich machte.