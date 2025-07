Musik Bush-Frontmann Gavin Rossdale will 2027 beim Glastonbury auftreten

Bang Showbiz | 22.07.2025, 11:00 Uhr

Gavin Rossdale möchte, dass Bush im Jahr 2027 in Glastonbury auftritt.

Der 59-jährige Musiker hat verraten, dass er sich wünscht, dass die Rocker bei der Rückkehr des Worthy Farm Festivals auf der Bühne stehen, da es dann 25 Jahre her ist, dass die ‚Comedown‘-Künstler das letzte Mal dort gespielt haben.

Rossdale sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich fand, dass wir ziemlich gut waren, als wir dort gespielt haben, aber wir sind nie zurückgekommen, also könnte es an der Zeit sein. Ich würde gerne in Glastonbury spielen. Ich erinnere mich immer noch an diese Show. Es ist brillant und es wäre 25 Jahre her…“

Bushs neuestes Studioalbum, ‚I Beat Loneliness‘, wurde letzte Woche veröffentlicht und der Sänger sagt, dass es für die Fans ist, die die Band unterstützt haben, seit sie in den 1990er Jahren auf der Bildfläche erschienen sind. Er erklärte: „Ich wollte eine Platte für die Leute machen, die von unseren Platten etwas bekommen haben.“

Rossdale verriet, dass er von seinen Söhnen Kingston (19) Zuma, (16) und Apollo (11) – aus seiner Ehe mit Sängerin Gwen Stefani – oft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, wenn er ihnen neue Musik zeigt. Gavin, der auch Vater des Models Daisy Lowe aus seiner kurzen Beziehung mit Pearl Lowe ist, erklärte: „Mein Aufnahmeraum ist im Schlafzimmer zwischen den beiden Zimmern meiner Kinder. Ich habe einen Remix von Machinehead gemacht, einem unserer frühesten Songs, und um ehrlich zu sein, war ich von mir selbst beeindruckt. Und mein 16-jähriger Sohn, der ein wirklich guter Gitarrist ist, kommt herein und sagt: ‚Du veröffentlichst das nicht?‘ Ich sagte: ‚Was meinst du?‘ Er sagte: ‚Du nimmst die Legende und zerstörst sie wirklich.'“