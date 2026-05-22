Stars Bushido: Dank München-Umzug hat er ‚das erste Mal Freunde‘

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 14:00 Uhr

Der Rapper erzählt, wie sehr der Umzug nach Bayern sein Leben verändert hat.

Bushido schwärmt von seinem neuen Leben in München.

Im vergangenen Winter zogen der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern in die bayerische Landeshauptstadt. Nach über drei Jahren kehrten sie ihrer damaligen Wahlheimat Dubai den Rücken. Der Münchner Nobelvorort Grünwald ist nun das neue Zuhause der Großfamilie. In ihrem gemeinsamen Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ gab der 47-Jährige jetzt tiefe Einblicke, was der Tapetenwechsel mit ihm gemacht hat.

Im Gespräch mit Anna-Maria reflektierte er über seine letzte Therapiestunde. Darin habe seine Therapeutin einen wichtigen Punkt angesprochen. „Sie hat echt zu mir gesagt, dass sie sich total freut, weil ich habe das erste Mal, also hat sie jedenfalls das Gefühl, Freunde“, berichtete Bushido. Diese Aussage löste bei dem Musiker viel aus. „Und ich hab zu ihr gesagt, ja, das empfinde ich genauso“, gestand er.

Lange Zeit habe er in seinem Leben keinen Raum für Freundschaften gelassen. „Ich habe nie großartige Freunde gehabt. Ich wollte auch nie Freunde haben“, gab er offen zu. Seine früheren Kontakte seien alle aus der Rap-Szene entstanden. Das habe ihn jedoch mit der Zeit abgestoßen. „Das war mir zu viel Rap“, erklärte der Familienvater. Sein aktueller Freundeskreis habe „mit Rap nichts zu tun“, was er als sehr wohltuend empfinde.

Auch Anna-Maria schwärmte, dass dadurch alles „so unbeschwert“ sei. Viele der gemeinsamen Freunde kämen aus „ihrem Lager“. Wie ihr Mann liebt die achtfache Mutter das bodenständige Leben in Bayern. „Hier jetzt habe ich das Gefühl, es stimmt. Das macht mich so glücklich, wenn wir bei uns im Garten sitzen, Freunde zum Grillen kommen“, verriet sie.