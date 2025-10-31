Musik Busted sagen Konzert ab, während James Bourne weiter mit unbekanntem Gesundheitsproblem kämpft.

James Bourne Busted - Wembley SSE Arena 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 18:00 Uhr

Busted haben ein Konzert im nächsten Monat abgesagt, da James Bourne weiterhin mit einer nicht näher genannten gesundheitlichen Problematik zu kämpfen hat.

Weniger als 24 Stunden vor dem Start der ‚Busted vs. McFly‘-Tour am 16. September bestätigte der 42-jährige Musiker, dass er sich aus der Tour zurückziehen müsse, da er sich „nicht in ausreichend guter Verfassung“ befinde, um aufzutreten. Die ‚Year 3000‘-Stars – bestehend aus Charlie Simpson und Matt Willis – setzten die Tour fort, wobei James’ Bruder Chris Bourne für ihn einsprang. Nun hat die Band jedoch entschieden, ihren geplanten Auftritt bei ‚Radio 1’s Anthems Live‘ in Bradford am 15. November abzusagen, da es sich „ohne ihn nicht richtig anfühlen würde“. In einem Statement auf dem Instagram-Kanal der Band hieß es: „Es tut uns leid, euch mitteilen zu müssen, dass wir am 15. November nicht bei ‚Radio 1’s Anthems Live‘ in Bradford auftreten werden. James’ Gesundheit hat für uns oberste Priorität, und nach Gesprächen innerhalb der Band sind wir uns einig, dass es sich ohne ihn einfach nicht richtig anfühlen würde.“

Während des Auftritts bei ‚bp pulse LIVE‘ in Birmingham, dem ersten Abend der Tour, erklärten seine Bandkollegen, dass James „wirklich verdammt krank“ sei. Matt sagte auf der Bühne: „Okay, euch ist sicher aufgefallen, dass unser bester Freund heute Abend nicht hier ist. James Bourne ist wirklich verdammt krank, und wir lieben ihn und vermissen ihn. Das ist die erste Show, die wir jemals ohne ihn gespielt haben. Aber wir geben unser Bestes. Gesundheit ist Reichtum.“

James hatte zuvor erklärt, dass er hoffte, im Verlauf der Tour wieder dazustoßen zu können – doch mit nur noch drei verbleibenden Terminen und der jüngsten Konzertabsage scheint das unwahrscheinlich. In einem Instagram-Statement schrieb er: „Es tut mir wirklich leid sagen zu müssen, dass in den letzten acht Tagen klar geworden ist, dass ich nicht gesund genug bin, um diese Shows zu spielen. Es gibt noch viele Informationen, die ich über meinen Zustand nicht habe, aber meine Bandkollegen, das Management und ich sind uns einig, dass ich mich im Moment auf die medizinischen Dinge konzentrieren sollte.“