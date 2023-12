Stars Busted-Star Matt Willis: Pyjama-Tradition an Weihnachten

Busted bassist Matt Willis on 20th anniversary tour in Manchester, UK - Avalon - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2023, 12:33 Uhr

Busted-Star Matt Willis, Ehefrau Emma Willis und die gemeinsamen Kinder tragen an Heiligabend passende festliche Pyjamas.

Der Bassist gab zu, dass er großen Spaß daran habe, die gleiche Nachtwäsche zu tragen wie seine Frau und seine Kinder Isabelle (13), Ace (11) und Trixie (7). Diese süße Tradition am 24. Dezember markiert für die Familie Willis den Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten.

Gegenüber ‚BANG Showbiz‘ sagte der Musiker: „An Heiligabend bekommen wir alle passende Pyjamas, was ich sehr genieße. Alle packen sie an Heiligabend aus und ziehen sie an.“ Sein Bandkollege Charlie Simpson fragte Matt dann, ob er und der Heart FM-Moderator jemals mit ihren Traditionen kollidierten, aber der 40-jährige Musiker versicherte ihnen, dass er außer dem festlichen Pyjama keine bestimmten Rituale habe, die er jedes Jahr befolgen wolle. Er sagte: „Nun, ich habe eigentlich keine, aber der Weihnachtsmann legt ein Geschenk für die Kinder ans Ende des Bettes, was er auch für mich getan hat, als ich ein Kind war, und dann wachen sie in ihren Schlafzimmern auf und haben ein Geschenk, das sie davon abhalten soll, zu früh zu uns zu kommen. Tut es aber nicht.“

Matts anderer Bandkollege, James Bourne, meldete sich zu Wort und verriet, dass er und seine Familie es lieben, über die Feiertage so viel Zeit wie möglich vor dem Fernseher zu verbringen. Er sagte: „Ich spiele Mario Kart mit meinen Brüdern und wir schauen uns an Heiligabend einen Film an – es wird wahrscheinlich ‚Jingle All The Way‘, ‚Kevin – Allein zu Haus‘, oder ‚Der Grinch‘ sein, etwas Gutes.“