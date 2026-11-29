Musik Caleb Followill: Konzerte von Kings of Leon sollen spätestens um 21 Uhr enden

Caleb Followill - Famous - British Summertime - London - July 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2026, 13:00 Uhr

Caleb Followill geht gerne früh ins Bett und würde es begrüßen, wenn Kings of Leon bereits am frühen Abend auf der Bühne stehen würden, damit er um 21 Uhr wieder zu Hause sein kann.

Caleb Followill würde die Konzerte seiner Band Kings of Leon gerne deutlich früher beenden.

Der 44-jährige Musiker genießt zwar weiterhin die Auftritte auf der Bühne, weiß inzwischen aber auch einen gemütlichen Abend zu Hause zu schätzen. Deshalb hofft Caleb, dass sich die Fans mit einem früheren Konzertbeginn anfreunden können. Der Sänger, der mit seiner Ehefrau Lily Aldridge die 14-jährige Dixie und den siebenjährigen Winston hat, erklärte gegenüber dem ‚Sunday Times Magazine‘, dass sich seine Prioritäten durch die Kinder verändert hätten.

„Mein perfekter Abend sieht so aus: Die Kinder kommen aus der Schule nach Hause, alle essen meine berühmte Spaghetti Bolognese und zum Abschluss schauen wir uns einen Film von John Hughes an“, schilderte er. „Die Kinder gehen um 20.30 Uhr ins Bett und ich direkt danach.“ Auch für die Konzertplanung hat Caleb inzwischen eine klare Vorstellung. Da viele Fans gemeinsam mit der Band älter geworden seien, könne man die Auftrittszeiten seiner Meinung nach durchaus um einige Stunden vorverlegen. Schließlich wolle niemand erst um Mitternacht Feierabend haben. Sein Wunsch: „Das Konzert spielen, eine tolle Zeit haben und dann um 21 Uhr wieder zu Hause sein. Das klingt für mich gut!“

Wie viel Caleb die Unterstützung seiner Familie bedeutet, zeigte sich kürzlich bei einem Konzert in Nashville. Vor rund 300 Zuschauern waren sämtliche Familienmitglieder der Band dabei. Besonders ein Erlebnis nach der Show berührte den Musiker: Seine älteste Tochter Dixie erklärte ihm auf der Heimfahrt, dass sie beim Anblick ihres Vaters auf der Bühne so stolz gewesen sei, dass sie geweint habe. „Mein Gott, ich musste tatsächlich rechts ranfahren“, erinnerte sich Caleb an seine emotionale Reaktion.

Caleb gründete Kings of Leon 1999 gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Nathan und Jared sowie ihrem Cousin Matthew. Als er Schwierigkeiten hatte, mit ihrem Ruhm zurechtzukommen, begann er, vermehrt Alkohol zu trinken. Der ‚Use Someday‘-Interpret schreibt es seiner Beziehung mit Lily und ihrer Familiengründung zu, dass er sein Leben verändern konnte. „Mit 29 zu heiraten und Kinder zu bekommen, war ein großer Schritt weg von diesem Leben“, enthüllte er.