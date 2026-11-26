Musik Metallica: Bassist Robert Trujillo möchte mit Arbeit an neuer Musik beginnen

Metallica Robert Trujillo - Munich 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 18:00 Uhr

Metallica könnten laut Bassist Robert Trujillo schon bald mit der Arbeit an neuer Musik beginnen.

Der 62-jährige Musiker verriet, dass innerhalb der Band bereits erste Ideen ausgetauscht würden und es langsam an der Zeit sei, sich dem Nachfolger des 2023 erschienenen Erfolgsalbums ’72 Seasons‘ zu widmen.

In der Sendung ‚Wired‘ des Radiosenders KNAC-FM erklärte Trujillo, dass er und Gitarrist Kirk Hammett regelmäßig gemeinsam musizieren würden, selbst auf dem Weg zu ihren Konzerten. Auch Sänger und Gitarrist James Hetfield habe bereits einige Ideen entwickelt. „Irgendwann werden wir alle zusammenkommen, uns darauf konzentrieren und mit der Arbeit an neuem Material beginnen.“ Obwohl die Aufnahmen für ein neues Album offiziell noch nicht begonnen haben, fühlt sich Trujillo bereit für die Rückkehr ins Studio. „Was das Songwriting angeht, fühle ich mich in einer großartigen Verfassung. Ich denke, wir sollten uns wahrscheinlich ziemlich bald in diese Richtung bewegen. Es fühlt sich richtig an.“

Allerdings kämen ständig weitere Konzerte zum ohnehin vollen Terminkalender der Band hinzu, weshalb die Arbeit an neuer Musik letztlich eine Frage der Zeit und Konzentration sei. Metallica gehören weiterhin zu den erfolgreichsten Live-Acts der Rockmusik, deren umfangreicher Tourneeplan nur wenig Zeit für Studioaufnahmen lässt. Trujillo sprach außerdem über die jüngste Konzertresidenz der Band in der Sphere in Las Vegas. Die hochmoderne Veranstaltungsstätte mit ihren riesigen Bildschirmen könne sowohl für das Publikum als auch für die Musiker überwältigend sein.

Die Bühne von Metallica sei dabei deutlich größer als die übliche Bühne der Sphere und während der Konzerte müssten die Bandmitglieder darauf achten, sich nicht von den gewaltigen visuellen Effekten ablenken zu lassen. „Man kann während des Spielens nicht auf die Bildschirme schauen, weil einem sonst schwindelig wird. Es ist irgendwie verrückt.“ Das visuelle Spektakel nehme einen vollkommen ein, weshalb die Musiker auf der Bühne besonders vorsichtig sein müssten.

Metallicas jüngstes Studioalbum ’72 Seasons‘ erreichte nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 weltweit Spitzenpositionen in den Charts. Für den Titelsong erhielt die Band einen Grammy in der Kategorie „Beste Metal-Darbietung“.