Stars Gracie Abrams findet es surreal, ihre eigene Musik im Radio zu hören

Gracie Abrams - Avalon - March 2026 - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 18:00 Uhr

Gracie Abrams kann sich noch immer nicht daran gewöhnen, ihre eigenen Songs im Radio zu hören.

Die 27-jährige Sängerin freut sich zwar darüber, wenn ihre Musik gespielt wird, empfindet die Situation aber gleichzeitig als äußerst ungewöhnlich.

Gegenüber ‚Rolling Stone‘ berichtete sie von einem skurrilen Erlebnis. „Ich saß heute im Auto, und ‚Minibar‘ lief im Radio. Und ich dachte nur: ‚Was?'“, erzählte Abrams. Natürlich sei es ein schönes Gefühl, doch vor allem komme es ihr wie eine Halluzination vor. „Daran ist überhaupt nichts normal. Es ist nichts Alltägliches, würde ich sagen. Es ist total surreal.“

Besonders seltsam sei es für sie, die eigene Stimme plötzlich zu hören, ohne sich bewusst dafür entschieden zu haben. Warum sie darauf so reagiere, habe sie selbst noch nicht vollständig verstanden. „Ich habe mich noch nicht mit der Psychologie dahinter beschäftigt, warum sich das so seltsam anfühlt“, erklärte sie.

Der Titelsong ihres neuen Albums ‚Daughter From Hell‘ ist ihrer Mutter Katie McGrath gewidmet. Dennoch wäre es der Sängerin unangenehm, wenn sie ihre Eltern dabei erwischen würde, wie sie anderen Menschen ihre Musik vorspielen. Auf die Frage, ob ihre Mutter den Song ihren Freundinnen zeige, reagierte Abrams lachend: „Nein, nein, nein! Mein Gott. Nein, so ist sie nicht.“ Ihre Mutter unterstütze sie zwar von ganzem Herzen, doch sollte sie jemals nach Hause kommen und das Lied dort hören, würde sie sofort wieder gehen. Ob ihre Mutter und ihr Vater, ‚Star Trek‘-Regisseur J. J. Abrams, ihre Alben zu Hause hören, weiß die Musikerin nicht. „Ich wohne nicht mehr dort, also hoffe ich, dass sie etwas anderes hören. Aber vielleicht?“, scherzte sie.

Im kommenden Monat startet die ‚Risk‘-Interpretin ihre ‚Look at My Life‘-Tour. Bei den Proben beschäftigt sie sich auch damit, ältere Songs neu zu arrangieren und Verbindungen zwischen ihren bisherigen Alben herzustellen. „Es macht Spaß, neue Arrangements für alte Songs zu entwickeln und zu sehen, wie sie miteinander in Beziehung stehen“, erklärte Abrams. Besonders drei Lieder aus ‚Good Riddance‘, ‚Secret of Us‘ und ‚Daughter From Hell‘ hätten sie auf eine Idee gebracht. Die Stücke seien thematisch so eng miteinander verbunden, dass sie sich vorstellen könne, daraus eine Art neues Album zusammenzustellen. Sie beschrieb ihre Vorstellung als eine „seltsame Frankenstein-Version eines Albums“, für die sie zusammengehörige Songs aus verschiedenen Veröffentlichungen neu produzieren würde.