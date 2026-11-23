Musik James Blunt überrascht von heftigen Reaktionen auf seine Musik

James Blunt - 2026 ZYN Rolling Stone UK Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 11:00 Uhr

Popstar James Blunt hat zugegeben, dass ihn die wütenden Reaktionen auf seine Musik überrascht haben, nachdem ihm 2005 mit 'You’re Beautiful' der Durchbruch gelungen war.

James Blunt hat nicht damit gerechnet, dass seine Musik derart heftige negative Reaktionen auslösen würde.

Nach seinem Durchbruch mit dem Hit ‚You’re Beautiful‘ wurde der Sänger mit einer Welle an Kritik konfrontiert, die er bis heute als unverhältnismäßig empfindet. Blunt räumte ein, dass ihn der Hass zunächst völlig unvorbereitet getroffen habe. 2005 hatte er mit seiner Single die Spitze der britischen Charts erreicht. Dass ihm Menschen seinen Erfolg nicht gönnten, sondern ihm regelrecht wütend begegneten, erschien ihm irrational.

Allerdings habe er sich bewusst dagegen entschieden, sich von den negativen Reaktionen herunterziehen zu lassen. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ erklärte Blunt: „Am Anfang war das eine Überraschung. Ich war einfach ein kleiner Typ mit einem Traum. Wenn man seinen Traum verwirklicht, denkt man, dass sich die Menschen für einen freuen. Dass sie stattdessen wütend auf einen sind, erscheint irrational und völlig übertrieben.“

Er ergänzte, dass er vor seiner Musikkarriere bereits einen richtigen Beruf beim britischen Militär gehabt habe. Seine Freunde waren damals gerade in Afghanistan oder im Irak im Einsatz. „Wenn ich mich damals bei ihnen beschwert hätte: ‚Oh, der ‚Guardian‘ hat etwas wirklich Gemeines über mich geschrieben und meinem Album nur drei Sterne gegeben‘, hätten sie mir erzählen können, wer an diesem Tag sein Leben oder seine Gliedmaßen verloren hatte“, schilderte er. Das habe ihm geholfen, die Dinge ins richtige Verhältnis zu setzen.

Auch heute versucht Blunt, negative Kommentare nicht an sich heranzulassen. Statt sich über einen kritischen Tweet aufzuregen, denke er lieber an die Menschen, die für eines seiner Konzerte bezahlt und Hotels oder Flüge gebucht hätten. „Soll ich mich wirklich über einen negativen Tweet aufregen, wenn 15.000 Menschen so viel in mich investiert haben? Es kommt alles auf die richtige Perspektive an“, betonte er.

Darüber hinaus verriet Blunt, dass er nach dem Erfolg seines Debütalbums ‚Back to Bedlam‘ Großbritannien verlassen und sich auf Ibiza niedergelassen habe. In seiner Heimat habe er sich zunehmend wie ein Außenseiter gefühlt. Auf der spanischen Partyinsel schrieb er später sein zweites Album ‚All the Lost Souls‘, das deutlich düsterer und melancholischer ausfiel. „Was mich damals weitermachen ließ, war die Tanzfläche im [Ibiza-Club] Pacha“, sagte der Sänger.