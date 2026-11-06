Musik Kings of Leon verzichteten bei ihrem neuen Album auf Songwriting-‚Tricks‘

Caleb Followill - Famous - British Summertime - London - July 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 14:00 Uhr

Frontmann Caleb Followill verriet, dass er seine Herangehensweise beim Songwriting nach einer Fußverletzung änderte.

Kings of Leon haben beim Schreiben ihres neuen Albums bewusst auf jene Kniffe verzichtet, mit denen sie früher radiotaugliche Hits kreierten.

Auslöser für den musikalischen Kurswechsel war eine Fußverletzung von Frontmann Caleb Followill, die auch zur Absage der für 2025 geplanten Tournee der Rockband führte. Die ‚Sex On Fire‘-Interpreten veröffentlichen mit ‚O My Beloved‘ am Freitag (6. November) ihr mittlerweile zehntes Studioalbum. Im Gespräch mit dem Magazin ‚NME‘ erklärte Caleb, dass sich seine Herangehensweise beim Schreiben der neuen Songs nach seiner Verletzung verändert habe.

Er sei ziemlich „niedergeschlagen“ gewesen und habe sich die Schuld an der Tour-Absage gegeben. „Also saß ich mit gebrochenem Fuß zu Hause und fing an, Gitarre zu spielen. Der erste Song, den ich schrieb, war schließlich ‚My Whole World'“, erzählte er. Die neuen Stücke seien auf eine ganz andere Weise entstanden als frühere Hits der Band. „Diesmal hatten wir das Gefühl, einfach dem folgen zu müssen, was uns wirklich angesprochen hat. Und plötzlich fügte sich alles zusammen“, schilderte Caleb.

Innerhalb kurzer Zeit sei eine Sammlung von Songs entstanden, die musikalisch zusammenpassten. „Gleichzeitig hatten wir uns von den Tricks verabschiedet, die wir über die Jahre gelernt hatten, um Songs zu schreiben, die ins Radio passen“, verriet der 44-Jährige. „Es ging darum, ehrlich zu sein und Songs aus einer guten inneren Verfassung heraus zu schreiben – und dann einfach zu sehen, was passiert.“

Die Gruppe aus Nashville besteht aus den Brüdern Caleb, Nathan und Jared Followill sowie ihrem Cousin Matthew Followill. Auf dem neuen Album bringen die Musiker ihre Wertschätzung für Familie und Freunde zum Ausdruck. Es ist der Nachfolger von ‚Can We Please Have Fun‘ aus dem Jahr 2024.

Bereits bei der Ankündigung der Platte hatte Caleb erklärt, dass die Band inzwischen mehr erreicht habe, als sie sich jemals hätte vorstellen können. „Ich dachte mir: Wäre es nicht schön, ein Album zu machen, das auf all das zurückblickt, was wir erreicht haben, und würdigt, wie wir dorthin gekommen sind?“, berichtete der Sänger.