Stars Calvin Harris plant luxuriöses Anwesen in den Cotswolds

Calvin Harris - BRIT Awards 2025 - Julie Edwards/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 11:00 Uhr

Der DJ hat große Pläne für sein gemeinsames Zuhause mit Ehefrau Vick Hope.

Calvin Harris baut sich angeblich ein eigenes Luxus-Anwesen in den Cotswolds.

Der DJ und seine Frau, die ‚BBC Radio 1‘-Moderatorin Vick Hope, besitzen bereits ein Haus in der Nähe eines idyllischen Dorfes im Süden Englands. In dieser Region wohnen unter anderem auch Victoria und David Beckham sowie Ellen DeGeneres und Portia de Rossi. Calvin und Vick haben bereits Tausende in die Renovierung ihres Hauses investiert.

Nun heißt es jedoch, dass sie auch die beiden Nachbarhäuser ihres Grundstücks gekauft haben, um daraus ihr Traum-Anwesen zu machen. Insgesamt sollen die drei Immobilien knapp neun Millionen Pfund gekostet haben – das sind umgerechnet über zehn Millionen Euro. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Calvin baut ein Super-Anwesen für sich und Vick, aber er lässt auch an zwei anderen Häusern, die er gekauft hat, groß umbauen. Eines der Häuser steht direkt nebenan, und er hat ein Team, das es komplett renovieren wird.“

Das andere Haus werde abgerissen. „Calvin plant, daraus ein Vier-Schlafzimmer-Haus zu machen – inklusive Musikstudio und Einliegerwohnung“, fügte der Insider hinzu. Das „große Haupthaus“ soll dem Paar als gemeinsamer Wohnsitz dienen, während das zweite Haus als Rückzugsort für den Musiker gedacht ist, wenn er arbeitet.

Nachhaltigkeit stehe bei den Plänen des Paars im Mittelpunkt. „Calvin und Vick haben klar gemacht, dass ihre Immobilien möglichst wenig Einfluss auf die umliegende Natur haben sollen. Daher wurde alles im Hinblick auf Biodiversität gestaltet und so, dass es sich harmonisch in die Gegend einfügt“, ergänzte der Insider. Nach der Fertigstellung werde das Anwesen wohl „riesig“ sein.