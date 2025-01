Film Cameron Diaz: Fortsetzung von Die Maske?

Cameron Diaz - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2025, 16:09 Uhr

Die 52-jährige Schauspielerin wäre einem Sequel des legendären Films nicht abgeneigt.

Cameron Diaz wäre offen für eine Fortsetzung von ‚Die Maske‘.

Die 52-jährige Schauspielerin, die erst vor kurzem nach einer zehnjährigen Auszeit für ‚Back in Action‘ vor die Kamera zurückkehrte, feierte in dem legendären Film aus dem Jahr 1994 ihren Durchbruch als Tina Carlyle. Im Gespräch mit ‚Access Hollywood‘ verriet Cameron jetzt, dass sie die Rolle gerne noch einmal verkörpern würde, solange Jim Carrey als Titelheld ebenfalls mit von der Partie wäre. Auf die Frage, wie sie zu einem potentiellen Sequel stehe, erklärte sie im Interview: „Wenn Jim dabei ist, ich meine, ich habe mich von Tag eins an ihn dran gehängt.“

Auch einem weiteren ‚Drei Engel für Charlie‘-Film mit Lucy Liu und Drew Barrymore wäre Cameron nicht abgeneigt. „Das wäre großartig“, schwärmte sie. „Das wäre wirklich großartig.“ Auch ihr ‚Back in Action‘-Co-Star Jamie Foxx hätte Lust auf eine derartige Fortsetzung und würde laut eigener Aussage gerne die Rolle des John Bosley übernehmen, die im Film aus 2000 von Bill Murray verkörpert wurde. „Ich werde Lucy jetzt sofort schreiben und ihr Jamie als Bosley vorschlagen“, zeigte sich Cameron von der Idee begeistert.