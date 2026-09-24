Stars Cara Delevingne berichtet von tränenreichem Treffen mit Stevie Nicks

Cara Delevingne arrives at the Met Gala in New York - Avalon - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 14:00 Uhr

Cara Delevingne berichtet von tränenreichem Treffen mit Stevie Nicks.

Cara Delevingne hat sich an ein emotionales Treffen mit Stevie Nicks nach einem Konzert in Los Angeles erinnert.

Die 34-Jährige war so überwältigt, die Fleetwood-Mac-Frontfrau im Publikum zu entdecken, dass sie nach eigenen Angaben während des anschließenden Gesprächs kaum noch wusste, was sie sagte. In der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon‘ erzählte Delevingne: „Sie kam. Ich dachte, ich hätte sie im Publikum gesehen, und dann hatte ich das Gefühl, dass ich die ganze Show für sie gespielt habe.“ Nach ihrem Auftritt sei es zu einer besonders bewegenden Begegnung gekommen. „Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich hatte einen Blackout. Aber sie weinte. Sie hat geweint. Und sie gab mir den Ring von ihrem Finger.“

Nicks habe ihr erzählt, dass sie den Ring einst während einer Tour gekauft habe. Außerdem habe die Sängerin Delevingne erklärt, dass sie den Schmerz in ihrer Musik spüre und sich darin wiederfinde. „Sie sagte, sie habe ihn damals auf Tour gekauft und dass sie den Schmerz in meiner Musik spüre, sich darin wirklich wiederfinde und sie höre. Das war ein wirklich verrückter Moment.“

In der Sendung präsentierte Delevingne außerdem ihren Song ‚Crazy, Baby‘, den sie für ihre Partnerin Minke geschrieben hat. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich die Sängerin Leah Mason. Delevingne erklärte, dass Mason große romantische Gesten eher unangenehm seien. „Es ist ein Song, den ich über meine Partnerin geschrieben habe. Ich bin nicht besonders gut darin, glückliche Songs zu schreiben“, sagte sie. „Sie hat mein Leben verändert und ich liebe sie so sehr. Aber wir sind Britinnen und sie hasst große Gesten. Deshalb ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was ich tun könnte. Aber wir alle lieben es, unsere Partner ein bisschen in Verlegenheit zu bringen.“ Der Song sei zugleich eine Art Entschuldigung dafür, überhaupt ein solches Liebeslied geschrieben zu haben. „Wir waren zusammen auf der Schule, und sie ist der wichtigste Mensch für mich. Ohne sie würde ich das hier nicht machen. Bringt mich nicht zum Weinen.“

Delevingne hat in der Vergangenheit offen über ihre Suchtprobleme gesprochen. Nachdem sie 2022 nüchtern geworden war, habe sie sich vorgenommen, ihre Erfahrungen zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen. „Ich bin nüchtern geworden und liebe mich endlich selbst und glaube an mich“, sagte sie. „Ich möchte anderen helfen.“ Als Beispiel nannte sie ihren Song ‚The Mask‘. Bei einem ihrer Konzerte habe sie eine Zuschauerin getroffen, die während des Auftritts weinte. „Sie sagte Danke und erzählte mir, dass sie Autistin sei und dass es ihr so viel bedeutet habe.“