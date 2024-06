"Die perfekte Person" Cara Delevingne feiert zweiten Jahrestag mit Freundin Minke

Cara Delevingne (r.) mit ihrer Freundin Minke im vergangenen Jahr beim Tennis-Turnier in Wimbledon. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 09:21 Uhr

Cara Delevingne zelebriert ihre Liebe im Netz: Zum Jahrestag mit ihrer Partnerin teilte sie nun eine emotionale Liebeserklärung auf Instagram. "Zwei magische Jahre mit dir", schwärmte das Model.

Cara Delevingne (31) hat mit Leah Mason alias Minke die Richtige gefunden. Seit 2022 sind das Model und die Sängerin ein Paar. Zum zweiten Jahrestag brachte Delevingne ihre Liebe jetzt auf Instagram zum Ausdruck. Sie teilte zahlreiche Bilder und Videos, auf denen Minke und sie sich küssen und Händchen halten. "Zwei magische Jahre mit dir und so viele Bilder von uns, wie wir uns vor den Dingen küssen", freute sie sich dazu.

"Die letzten zwei Jahre waren so voller Leben. Viel Veränderung, Wachstum, Schmerz und vor allem Liebe, und ich bin so glücklich, die perfekte Person gefunden zu haben, mit der ich die Höhen und Tiefen des Lebens durchstehen kann", schwärmte sie weiter. Delevingne könne sich ein Leben ohne ihre Partnerin nicht mehr vorstellen und wünsche sich noch viele weitere gemeinsame Jahre.

Cara Delevingne lernte Freundin in der Schule kennen

Cara Delevingne und ihre Partnerin verbindet eine lange Geschichte. Die beiden lernten sich als Teenager im Bedales-Internat im englischen Hampshire kennen. Sie verloren sich jedoch aus den Augen und trafen sich erst zwölf Jahre später bei einem Konzert der Musikerin Alanis Morissette (50) wieder. "Ich habe so lange nach meinem Partner in Crime gesucht, und ich hätte nie geahnt, dass es jemand sein würde, mit dem ich zur Schule gegangen bin (und in den ich schon damals verknallt war)", erzählte Delevingne in ihrem Posting.

Video News

Cara Delevingne feierte mit 16 Jahren ihren Durchbruch als Model. Inzwischen ist sie auch als Schauspielerin erfolgreich. 2013 outete sie sich in einem Interview mit "Entertainment Weekly" als pansexuell. In der Vergangenheit führte die Laufstegschönheit schon Beziehungen mit der US-amerikanischen Musikerin Annie Clark (41) oder den Schauspielerinnen Michelle Rodríguez (45) und Ashley Benson (34).