Stars Cardi B: Karriere hat oberste Priorität – noch vor Kindern

Cardi B - TikTok In The Mix 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2024, 08:00 Uhr

Die Rapperin und Zweifach-Mama sagt ganz offen, dass ihre Karriere für sie zuerst kommt.

Cardi B stellt ihre Karriere über ihre Kinder.

Die Rapperin zieht zusammen mit ihrem Ex-Mann Offset Tochter Kulture (5) und Sohn Wave (2) groß. Im Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin gesteht die 31-Jährige, dass sie ihre Musik jederzeit an erste Stelle setzt. Darunter habe auch ihre Ehe gelitten.

„Wir kommen aus zwei verschiedenen Welten. Manchmal kann ich nicht… Nicht, dass ich keine Ehefrau sein könnte. Es ist nur so, dass meine Karriere mein Leben einnimmt. Versteht ihr, was ich sagen will? Meine Karriere steht an erster Stelle, dann kommen meine Kinder. Und dann merke ich manchmal gar nicht, dass ich so viele Dinge vor meine Beziehung stelle“, offenbart Cardi.

Das Verhältnis zu ihrem Ex sei noch immer gut. „Der Teil, den ich liebe, ist, dass [Offset und ich] uns wirklich mögen und unterstützen. Wir sind wirklich beide die Cheerleader des jeweils anderen“, schildert die Musikerin. Als Beispiel führt sie auf: „Ich mag es nicht wirklich, mit Leuten zu reden. Ich bin nicht so sozial. Wenn ich etwas von jemandem möchte, dann ist er derjenige, der redet. Weil ich nicht gerne frage. Wir haben unsere jeweiligen schlechten Seiten.“

Die ‚WAP‘-Hitmacherin bestätigte im vergangenen Dezember, dass sie und ihr Rapper-Kollege sich nach sechs Jahren Ehe getrennt haben. Allerdings findet es Cardi schwer, sich ganz von ihrem Ex zu lösen. Offset sei noch immer eine wichtige Person in ihrem Leben. Deshalb habe sie sich auch noch nicht dazu durchringen können, die Scheidung einzureichen. „Es gab eine Zeit, in der ich keinen besten Freund oder Unterstützung hatte. Es geht nicht einmal um die Frage: ‚Wie verlässt man einen Partner?‘ Wie hört man auf, mit seinem besten Freund zu reden?“, erklärt die Grammy-Preisträgerin.