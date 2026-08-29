Stars Cardi B: ‚Viele Frauen sind eifersüchtig auf mich‘

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2026, 12:00 Uhr

Die Rapperin ist der Meinung, dass sie bei Frauen nicht gerade beliebt ist, weil sie diese um ihren Erfolg beneiden.

Cardi B glaubt, dass viele Frauen auf sie „eifersüchtig“ sind.

Die Rapperin erklärte, sie habe das Gefühl, dass zahlreiche Menschen sie um ihren Erfolg beneiden. Im Gespräch mit ‚Vogue Arabia‘ stellte Cardi klar: „Das ist für alle, die denken, ich würde mir Sorgen um sie machen. Ich kümmere mich nicht um euch. Um mich herum gibt es ständig so viel Eifersucht. Die ganze Zeit!“ Die Eifersucht komme ihrer Ansicht nach von Frauen, die glaubten, sie wolle ihnen den Partner ausspannen oder seien mit ihr auf einer Stufe. Aber auch von Männern und letztlich von allen möglichen Menschen, schilderte die 33-Jährige.

Cardi, die vor ihrem Durchbruch im Musikgeschäft als Stripperin arbeitete und heute zu den weltweit erfolgreichsten Musikstars gehört, ist stolz darauf, im Laufe ihrer Karriere immer wieder das Gegenteil bewiesen zu haben. „Ich habe so viele Menschen immer und immer wieder eines Besseren belehrt. Es macht mich glücklich, dass ich Dinge erreicht habe, die niemand sonst geschafft hat“, erklärte sie. Anfang des Jahres brachte Cardi Grow Good auf den Markt, eine vegane Beauty-Marke, die von ihren dominikanischen Haarpflege-Traditionen inspiriert ist. Auf das Projekt ist die ‚Bodak Yellow‘-Künstlerin besonders stolz.

„Ich habe eine Leidenschaft dafür. Ich war geradezu besessen davon, meine Haare wachsen zu lassen und sie gesünder zu machen“, verriet die Musikerin. Nachdem sie es leid gewesen sei, dass ihre Haare immer wieder abgeschnitten wurden, habe sie zu Hause Haarmasken mit verschiedenen Ölen hergestellt. „Also dachte ich mir: ‚Warum gründe ich nicht einfach mein eigenes Haarpflegeunternehmen, mit dem ich anderen Mädels helfen kann, ihre Haarlänge so zu erhalten wie ich?'“, schilderte Cardi.