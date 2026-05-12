Stars Cardi B: Zurück zum Ex?

Cardi B at 2026 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 14:00 Uhr

Cardi B hat zugestimmt, Stefon Diggs eine zweite Chance zu geben – will sich ihm aber nicht „voll und ganz“ binden.

Die 33-jährige Musikerin hatte sich Anfang des Jahres von dem NFL-Star getrennt, Monate nachdem sie im vergangenen November einen Sohn zur Welt gebracht hatten. Am Wochenende wurden die beiden jedoch bei der Feier „A Moment for Moms“ gesehen, die von der „Diggs Deep Foundation“ des 32-jährigen Sportlers veranstaltet wurde, und zeigten sich dort sehr vertraut.

Insider haben verraten, dass die ‚Bodak Yellow‘-Sängerin – die drei weitere Kinder hat, Kulture (7), Wave (4) und Blossom (19 Monate), mit ihrem getrennt lebenden Ehemann, dem Rapper Offset – Stefon „langsam wieder in ihr Leben lässt“. Ein Insider berichtete dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Cardi und Stefon geben ihrer Beziehung noch eine Chance. Sie gibt ihm eine zweite Chance, bindet sich aber nicht vollständig an ihn. Sie stehen in letzter Zeit in engerem Kontakt. Es gibt keine Streitigkeiten mehr. Sie empfindet immer noch Liebe für Stefon, was es ihr schwer macht, sich von ihm zu lösen.“ Erstmals wurde im letzten Monat spekuliert, dass sich das Paar versöhnt habe, als Stefon bei Cardis Konzert in Washington D.C. beim Tanzen gesehen wurde.

Die ‚WAP ‚-Hitmacherin feierte einen neuen Lebensabschnitt, als sie ihr viertes Kind zur Welt brachte. Damals schrieb sie auf Instagram: „Mein Leben war schon immer eine Kombination aus verschiedenen Kapiteln und verschiedenen Phasen. Mein letztes Kapitel war der Beginn einer neuen Phase.“ Ein Neuanfang sei nie einfach, aber es habe sich gelohnt! Sie habe der Welt neue Musik und ein neues Album geschenkt, ein „Baby“ in ihrer Welt, und es sei für sie ein weiterer Grund, die beste Version ihrer selbst zu sein.