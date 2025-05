Musik Charli xcx: Ist sie mit ‚brat‘ etwa noch nicht fertig? Charli xcx findet es „wirklich schwer“, ‚brat‘ loszulassen. Die ‚Von Dutch‘-Hitmacherin dominierte mit ihrer LP 2024 die Popkultur und hat zugegeben, dass sie ihre ‚brat‘-Ära gerne so lange wie möglich verlängern würde, weil dieses Album so sehr ihrer Persönlichkeit entspreche. Aber sie versteht auch, dass alles eine „Lebensdauer“ habe. In einem ehrlichen TikTok sprach sie […]