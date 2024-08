Stars Carrie Underwood: Sie übernimmt Katy Perrys Stuhl

Carrie Underwood - CMT Awards 2022 - April 22 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 16:00 Uhr

Carrie Underwood soll Katy Perry in der nächsten Staffel von ‚American Idol‘ ersetzen.

Die 41-jährige Country-Ikone gewann 2005 die vierte Staffel des Gesangswettbewerbs und soll jetzt ausgewählt worden sein, in der nächsten Staffel neben Lionel Richie (75) und Luke Bryan (48) in der Jury zu sitzen, auf dem ehemaligen Stuhl der 39-jährigen Popsängerin. Eine offizielle Ankündigung wird noch erwartet, wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet.

Luke hatte zuvor behauptet, Pink, Miley Cyrus und Meghan Trainor seien alle „in Gesprächen“ für den Job. Er sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Ich denke, Pink war in den Gesprächen, Miley Cyrus war in den Gesprächen, Meghan Trainor war in den Gesprächen.“ Luke glaubt aber auch, dass es schwer sein werde, der ‚I Kissed a Girl‘-Sängerin zu folgen. Er sagte: „Katy war wirklich perfekt für diesen Job und ich denke, sie arbeiten wirklich hart, um jemanden zu finden, der wirklich reinkommt und den Job macht, den Katy gemacht hat.“

Pink schien sich bereits Anfang des Jahres selbst aus der Jury-Rolle ausgeschlossen zu haben. Sie sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich mag es nicht, die Gefühle von Menschen zu verletzen… Ich mag meinen Job.“ Im Gegensatz zu Pink würde Meghan die Chance sofort ergreifen, Jurorin zu werden, und gab zu, dass sie „gebettelt“ habe, in Betracht gezogen zu werden. Sie erzählte bei ‚Watch What Happens Live With Andy Cohen‘: „Ich habe jedes Interview auf der Welt gegeben und gesagt, dass das mein Traumjob ist, und ich habe drei großartigen Leuten eine E-Mail geschickt, die in dieser Welt arbeiten, aber nicht wirklich das letzte Wort haben … aber ich habe um diesen Job gebettelt … es ist meine Lieblingssendung – ich habe sie gesehen, seit ich ein Kind war.“