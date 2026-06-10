Stars Carsten Maschmeyer gratuliert Veronica Ferres mit einer süßen Liebeserklärung zum Geburtstag

Veronica Ferres - Nov 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 14:00 Uhr

Carsten Maschmeyer gratuliert Veronica Ferres mit einer süßen Liebeserklärung zum Geburtstag.

Für Veronica Ferres begann ihr Geburtstag mit einer besonders persönlichen Botschaft.

Ehemann Carsten Maschmeyer nutzte die sozialen Medien, um der Schauspielerin öffentlich seine Liebe zu erklären und fand dabei emotionale Worte über die Frau, mit der er seit mehr als 15 Jahren sein Leben teilt. Zum Ehrentag der erfolgreichen Schauspielerin veröffentlichte der Unternehmer einen Beitrag, in dem er nicht nur ihre beruflichen Leistungen würdigte, sondern vor allem ihre Rolle als Partnerin und Mutter hervorhob. Ferres, die am 10. Juni geboren wurde und seit Jahrzehnten zu den bekanntesten deutschen Filmschauspielerinnen zählt, wurde von ihrem Mann als außergewöhnliche Frau beschrieben.

In seiner Botschaft schrieb Maschmeyer liebevoll: „Liebe Veronica, schon wieder sind 365 Tage vorbei – und wieder bist Du noch klüger, noch weiser und noch erfolgreicher geworden. Ich kenne kaum jemanden, der mit so viel Energie, Neugier und Herz durchs Leben geht wie Du.“ Insbesondere Ferres’ anhaltende Motivation, sich neuen Herausforderungen zu stellen, lobte ihr langjähriger Partner in seinem Post: „Was ich besonders an Dir bewundere: Du ruhst Dich nie auf Erfolgen aus. Auch heute bist Du voller Ideen, setzt neue Projekte um und gehst Deinen Weg mit derselben Leidenschaft wie am ersten Tag.“

Maschmeyer und Ferres sind seit 2009 ein Paar und gaben sich 2014 das Ja-Wort. Im Laufe der Jahre entwickelte sich ihre Patchworkfamilie zu einem wichtigen Mittelpunkt ihres Lebens. Immer wieder betonen beide öffentlich, wie bedeutend ihnen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Erst vor kurzem sprach Maschmeyer über ein bedeutendes Ritual, das die Beziehung der beiden seit Jahren begleitet. Dem ‚Stern‘ verriet er: „Wir haben seit Jahren ein Ritual, das wir ‚Beziehungswartung‘ nennen. Einmal pro Woche haben wir eine Date Night, ohne Handys, ohne Ablenkung, bei der wir uns gegenseitig drei Fragen stellen: Womit habe ich dich positiv überrascht? Womit habe ich dich enttäuscht? Was wünschst du dir, dass ich verändere?“