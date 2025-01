Stars Cate Blanchett: Arbeit an einem Förderprogramm für von Vertreibung betroffene Filmemacher

Cate Blanchett - August 2024 - Avalon - Borderlands LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2025, 16:00 Uhr

Cate Blanchett arbeitet mit dem International Film Festival Rotterdam (IFFR) zusammen, um ein Förderprogramm für Filmemacher zu entwickeln, die Flüchtlinge sind.

Die Schauspielerin, die für Filme wie ‚Elizabeth‘, ‚Aviator‘ und ‚Thor: Ragnarok‘ bekannt ist, ist Sonderbotschafterin des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR).

Blanchett tat sich mit dem Hubert Bals Fund des IFFR zusammen, um fünf vertriebenen Regisseuren oder solchen, „die nachweislich in der Lage sind, authentische Geschichten über die Erfahrungen von Flüchtlingen zu erzählen“, Produktionszuschüsse in Höhe von 100.000 Euro anzubieten. Cate erzählte in einem Statement: „Filme können Sie wie keine andere Kunstform in die Struktur und Realität des Lebens eines Menschen eintauchen lassen. Bei meiner Arbeit mit dem UNHCR beschäftigte ich mich sowohl mit den großflächigen Auswirkungen als auch mit den enormen Statistiken der Zwangsvertreibung als Problem, mit dem Millionen von Menschen konfrontiert sind – aber ich hatte auch das Glück, Betroffene direkt zu treffen und mich mit ihren Geschichten und Erfahrungen auseinanderzusetzen.“ Die Darstellerin fügte hinzu: „Dieses Ziel, persönliche, intime Berührungspunkte zu schaffen, ist das, was den Displacement Film Fund antreibt. Wenn Menschen dazu gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, dann verlieren sie den Zugang zu den grundlegendsten Unterstützungsmöglichkeiten, aber als Künstler verlieren sie auch den Zugang zu den Mitteln, um arbeiten zu können, und das in einer Zeit, in der dies wichtiger ist als je zuvor.“