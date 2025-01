Stars Catherine Zeta-Jones: Die Zukunft ihrer Kinder

Bang Showbiz | 04.01.2025, 15:22 Uhr

Die 55-jährige Schauspielerin ist der Meinung, dass die Karriereambitionen ihrer Kinder Teil der Genetik sind.

Die 55-jährige Schauspielerin und ihr Ehemann Michael Douglas haben zusammen die Kinder Dylan (24) und Carys (21), die weit weg von Hollywood auf dem Inselstaat Bermuda großgeworden sind. Obwohl die zwei Filmstars stets versucht haben, Beruf und Familie zu trennen, wollen sowohl ihr Sohn als auch ihre Tochter seit längerem in ihre Fußstapfen treten. Im Gespräch mit dem britischen Magazin ‚HELLO!‘ verriet Catherine: „Wir haben sie nie mit zu den Dreharbeiten genommen. Wenn ich gearbeitet habe, blieb Michael zuhause, und andersherum. Aber sie sind sehr schlau und sie sind auf großartige Schulen gegangen und lieben es zu lernen. Sie haben beide Politik und Geschichte und internationale Beziehungen studiert. Aber sie sind mit den Theaterkids ins Sommercamp gegangen und es ist wirklich unglaublich, was Herkunft bedeutet. Diese Kinder brennen von Natur aus für diese Kunst. Michael und ich haben ihnen von der Prozentzahl der Schauspieler erzählt, die nicht arbeiten. Und all die negativen Seiten, aber sie wollen es trotzdem noch machen.“

Letztendlich will die ‚Chicago‘-Darstellerin ihre Kinder allerdings nicht von ihren Träumen abhalten, da sie selbst gerne auf ihre Karriere zurückblickt. „Es hat mir einen Weg geebnet, den ich mir in meinen wildesten Träumen nicht hätte denken können“, so Catherine weiter. „Und deshalb würde ich niemanden davon abhalten wollen, insbesondere nicht meine Kinder.“