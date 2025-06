Musik Machine Gun Kelly: Bob Dylan kommentierte den Trailer zu seinem neuem Album ‚Lost Americana‘

Machine Gun Kelly - BET Awards 2025 - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2025, 16:00 Uhr

Bob Dylan scheint den Trailer zu Machine Gun Kellys neuem Album ‚Lost Americana‘ kommentiert zu haben.

Nachdem die 84-jährige Musiklegende seine Fans im Februar mit Aufnahmen des 35-jährigen Sängers auf Instagram überraschte, ist Dylan jetzt auch an der Enthüllung von Colson Bakers erstem Album seit ‚Mainstream Sellout‘ (2022) beteiligt gewesen.

Dylan erzählt in dem Videoclip (wie Insider gegenüber ‚Variety‘ bestätigten) über das kommende Album: „Es ist eine klangliche Landkarte vergessener Orte, eine Hommage an den Geist der Neuerfindung und an die Suche nach der Wiedererlangung des Wesens amerikanischer Freiheit. Vom Leuchten der Neon-Diners bis hin zum Dröhnen der Motorräder – diese Musik feiert die Schönheit der Zwischenräume.“ In dem Video sieht man MGK, wie er Spaß mit seinen Freunden hat und in den Bergen Zeit mit ihnen verbringt. Dylan hatte am Anfang des Jahres einen Clip von MGKs Akustik-Konzert im Park Ave CDs Store in Orlando in Florida mit seinen Fans geteilt. ‚Lost Americana‘ wird am 8. August erscheinen.