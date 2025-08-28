Stars Catherine Zeta-Jones: Jeder kann sich mit der Addams Family identifizieren

Catherine Zeta-Jones - BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet, dass Morticia Addams und Co. "keine Karikaturen" sind.

Catherine Zeta-Jones ist überzeugt, dass „wir uns alle mit der Dynamik der Addams Family identifizieren können“.

Die britische Schauspielerin spielt Morticia Addams in der erfolgreichen Netflix-Serie ‚Wednesday‘. Catherine glaubt, dass die Addams Family „absolut in der Wahrheit verankert“ ist. Gegenüber ‚TODAY.com‘ erklärte sie: „Das ist eines der wunderbaren Dinge an der Familiendynamik in der Serie ‚Wednesday‘: Wir können uns alle darin wiederfinden. Denn ich denke, wie Tim [Burton] betont, halten wir diese Figuren real. Wir sind keine Karikaturen. Wir sind echte Menschen.“

Morticia wird oft als ständige Kritikerin ihrer Tochter Wednesday wahrgenommen. Catherine ist jedoch der Meinung, dass die Mutter-Tochter-Beziehung nuancierter ist, als manche Zuschauer erkennen. Die 55-Jährige – die mit Hollywood-Ikone Michael Douglas verheiratet ist – erklärte: „Ein Teil von Morticia möchte, dass Wednesday genauso ist, wie sie ist. In diesem jungen Mädchen steckt eine Stärke. Sie hat all die Eigenschaften einer Außenseiterin und die Fähigkeiten, die Teil von Morticias Welt sind, aber sie hat auch einen Trotz, den Morticia selbst nie hatte.“

Anfang dieses Monats sprach Catherine voller Bewunderung über Jenna Ortega und beschrieb ihre Kollegin als „unglaublich“. Die Schauspielerin lobte Jennas Professionalität bei ihrer gemeinsamen Fechtszene in der Serie. „Wir haben es tatsächlich geprobt“, verriet sie im Gespräch mit ‚People‘. „Es ist wie Choreografie und Stunts. Man muss vorsichtig sein – wir arbeiten hier mit echten Waffen.“

Die 22-Jährige habe sich trotz ihres vollen Terminkalenders Zeit für eine gründliche Vorbereitung genommen. „Sie hat in ihrem viel volleren Zeitplan Lücken gefunden, um mit mir zu proben. Dann haben wir mit dem Stuntkoordinator daran gearbeitet und am Ende ist es wirklich großartig geworden“, schwärmte die ‚Chicago‘-Darstellerin.