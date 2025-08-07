Stars Catherine Zeta-Jones lobt ‚großartige‘ Jenna Ortega

Jenna Ortega - A24's "Death Of A Unicorn" New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin ist beeindruckt von ihrer jungen 'Wednesday'-Kollegin.

Catherine Zeta-Jones findet, dass Jenna Ortega „großartig“ ist.

Die Schauspielerin stand für die neue Staffel von ‚Wednesday‘ gemeinsam mit der 22-Jährigen vor der Kamera und lobt ihre Kollegin für deren professionelle Herangehensweise an die gemeinsame Fechtszene.

Im Interview mit ‚People‘ verriet sie: „Wir haben sie geprobt. Es ist wie Choreografie und Stunts. Man muss wirklich vorsichtig sein. Wir arbeiten hier mit echten Waffen.“ Catherine bemerkte, dass Jenna trotz ihres vollen Terminkalenders Zeit fand, um sich gemeinsam auf die Szene vorzubereiten.

Die 55-Jährige – die in der erfolgreichen Netflix-Serie Morticia Addams spielt – sagte: „Sie hat sich Zeit in ihrem Terminkalender freigeräumt – der weitaus voller war als meiner –, um mit mir zu proben. Dann haben wir mit dem Stunt-Koordinator zusammengearbeitet und das Ergebnis war wirklich fantastisch.“

Auch Luis Guzmán, der Gomez Addams spielt, erhielt von Catherine Lob für seine Vorbereitung. Die beiden führten gemeinsam einen Tango auf und die Oscar-Preisträgerin verriet, dass Luis „wirklich hart gearbeitet hat“. Sie erzählte: „Wir haben die vier Szenen draußen geprobt, sind dem Regen ausgewichen, manchmal in Irland, auf Kies – einfach jeden Tag, um es frisch zu halten. Denn natürlich haben wir den Tanz ganz zu Beginn der Dreharbeiten gelernt, aber wir haben ihn erst Wochen, vielleicht drei Monate später gedreht.“ Der Star fügte hinzu: „Also haben wir ihn immer wieder geprobt, um uns die Bewegungen einzuprägen. Manchmal haben wir einfach zusammen losgelegt. Und wir haben gelacht.“