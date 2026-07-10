Stars Catherine Zeta-Jones nach Bonnie Tylers Tod ‚am Boden zerstört‘: ‚Sie war ein so großer Teil meines Lebens‘

Catherine Zeta-Jones - BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Schauspielerin zollt der verstorbenen walisischen Sängerin einen emotionalen Tribut.

Catherine Zeta-Jones ist nach dem Tod von Bonnie Tyler „am Boden zerstört“.

Die 56-jährige Schauspielerin stand der walisischen Sängerin, die am Mittwochabend (8. Juli) im Alter von 75 Jahren starb, besonders nahe. Bonnie war mehr als 50 Jahre lang mit Catherines Cousin Robert Sullivan verheiratet. Auf Instagram schrieb die Oscar-Preisträgerin: „Mein Herz ist gebrochen wegen der Nachricht, dass unsere geliebte Bonnie Tyler gestorben ist. Bonnie war mit meinem Cousin verheiratet und war ein so großer Teil meines Lebens. Auf diesem Foto sind wir am Abend vor meiner Hochzeit gemeinsam zu sehen.“ Bonnie habe auf der Hochzeit gesungen und die Bühne gerockt.

Die walisische Schauspielerin bezeichnete ihre Landsfrau als „außergewöhnliche Frau mit einer ebenso außergewöhnlichen Stimme“. Außerdem betonte sie, die ‚Total Eclipse of the Heart‘-Interpretin hätte auch Komikerin werden können, weil sie so unglaublich witzig gewesen sei. „Eine außergewöhnliche Frau mit einer Stimme, die ihresgleichen sucht. Eine einzigartige Künstlerin, die genauso gut Komikerin hätte werden können, weil sie zu den lustigsten Menschen gehörte, die ich je kennengelernt habe“, erzählte die ‚Wednesday‘-Darstellerin.

Den Verlust kann sie kaum begreifen. „Danke, Bonnie, für die Freude, die du so vielen Menschen geschenkt hast. Schlaf gut, wunderschöne Lady. Wir werden in den Hügeln von Wales immer ein Willkommen für dich bereithalten“, fügte Catherine hinzu. Ihre Gedanken seien nun bei Bonnies Ehemann: „Ich sende Robert und der ganzen Familie meine Liebe. Gott segne euch.“

Auch ‚Footloose‘-Star Kevin Bacon würdigte Bonnie Tyler, die ihren Song ‚Holding Out for a Hero‘ 1984 für den Soundtrack des Films aufgenommen hatte. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ sagte er: „Eine der großartigsten Stimmen der Rockmusik. Ich könnte mir das legendäre Traktorenrennen mit Hühnern zu keinem anderen Song vorstellen. Ruhe in Frieden.“ ‚Jackass‘-Star Johnny Knoxville wiederum verabschiedete sich in seiner Instagram-Story mit den Worten: „Bonnie Tyler, danke, dass deine Musik Teil von ‚Jackass‘ sein durfte. Ruhe in Frieden.“