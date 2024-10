Stars Cathy Hummels: So geht sie mit Matts neuer Beziehung um

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 14:00 Uhr

Cathy und Mats Hummels waren einmal eines der Traumpaare der deutschen High Society.

Dann folgte 2022 die bittere Scheidung und schließlich nahezu Funkstille, abgesehen von ein paar Seitenhieben in der Öffentlichkeit. Jetzt hat der Fußball-Star in Nicola Cavanis eine neue Partnerin gefunden und sich mit dieser zum ersten Mal bei der Ballon-d’Or-Verleihung in Paris in der Öffentlichkeit gezeigt.

Cathy hat mit Mats Hummels aber eindeutig abgeschlossen, denn sie geht damit ganz gelassen um. Gegenüber ‚RTL‘ sagte die Mutter eines Sohnes einfach: „Jeder von uns stürzt sich in etwas Neues und findet so sein Glück.“ Für die Moderatorin sind das ihr Sohn Ludwig, den sie mit Matts hat, und ihre beruflichen Projekte, „wie mein Charity-Christmas-Event für Kinder im Dezember in München“. Für Mats sei es eben seine neue Beziehung.

Schon im September auf der Wiesn in München zeigte Cathy, dass sie über den Dingen stehe, indem sie sich dort mit einer ehemaligen Partnerin von ihrem Ex traf. Gegenüber ‚Exklusiv – Das Starmagazin‘ betont sie damals, wie glücklich sie sei und dass sie auch die schwierige Zeit mit ihrem Ex hinter sich gelassen habe: „Wer ist Mats Hummels?“