Stars ‚Hätte ich mir nicht gewünscht‘: Cathy Hummels über ihr Leben als alleinerziehende Mutter

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin ist seit Ende 2022 von Mats Hummels geschieden. Nun reflektierte sie offen über die Herausforderungen als alleinerziehende Mutter.

Cathy Hummels spricht offen über die Folgen ihres Ehe-Aus.

Die Influencerin war sieben Jahre lang mit Fußball-Star Mats Hummels verheiratet. Zusammen haben sie den siebenjährigen Sohn Ludwig. Seit Dezember 2022 ist die Moderatorin offiziell von dem Profi-Kicker geschieden. Im Podcast ‚Hey Olli‘ warf sie im Gespräch mit Oliver Pocher nun einen Blick zurück auf ihre gescheiterte Ehe.

Dabei nahm Cathy kein Blatt vor den Mund. „Mit 37 hätte ich mir jetzt nicht gewünscht, dass ich geschieden bin und dass ich, ich sag jetzt mal, siebeneinhalb Jahre mehr oder weniger mein Kind alleine großgezogen hätte. Das hätte ich mir nicht gewünscht“, offenbarte die Münchnerin.

Der Comedian hakte nach, ob das ein Seitenhieb gegen ihren Ex-Mann sei. Daraufhin erklärte Cathy: „Das ist gar keine Kritik, das ist einfach Tatsache, tatsächlich.“ Außerdem betonte die TV-Beauty: „Ich bin deswegen nicht unglücklich, aber ich hätte lieber eine Familie gehabt. Ob es jetzt mit ihm ist oder mit jemand anderem. Aber dass ich meinen Sohn mehr oder weniger allein großziehe und so viel allein bin, das ist schon schwierig.“

Mittlerweile erkenne sie ihren ehemaligen Partner kaum wieder. „Er sieht zwar noch genauso aus wie früher, ist aber eine komplett andere Person geworden“, offenbarte Cathy. Die 37-Jährige ging auch näher auf die Hintergründe des Ehe-Aus ein. „Uns hat am Ende irgendwann die Distanz gekillt“, erklärte sie. Nach dem Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zu Borussia Dortmund blieb Cathy mit dem gemeinsamen Sohn in München. Die Trennung sei von Mats ausgegangen.

„Und ich glaube auch, dass es bei Fußballern so ist: Wenn die Frau nicht da ist und du so viele Angebote hast, wirst du irgendwann schwach“, deutete die Unternehmerin an. Das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann beschrieb sie als „okay“. Seit 2023 ist Mats Hummels mit dem Model Nicola Cavanis liiert, während Cathy nach wie vor Single ist.