Film Channing Tatum: Abgelehnte ‚Die Schöne und das Biest‘-Rolle war ‚einer der größten Fehler‘ seiner Karriere

Channing Tatum - Versace - Arrivals - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star bereut es, nicht mit Guillermo del Toro an dem Film zusammengearbeitet zu haben.

Channing Tatum bereut es zutiefst, eine Hauptrolle in ‚Die Schöne und das Biest‘ abgelehnt zu haben.

Der US-Schauspieler sollte in der Version von Regisseur Guillermo del Toro „das Biest“ spielen, lehnte die Rolle jedoch ab, da er gerade seine Tochter Everly (12) mit seiner Ex-Frau Jenna Dewan bekommen hatte und zudem mit einem anderen Film beschäftigt war.

Im Gespräch mit ‚Vanity Fair‘ enthüllte er: „Einer der größten Fehler meiner Karriere – Guillermo del Toro wollte ‚Die Schöne und das Biest‘ machen, seine Version des Biests. Und ich hatte gerade ein Baby bekommen, ich arbeitete an einem Film, der mich völlig fertig machte, und das Drehbuch war noch nicht ganz da. In meinem Kopf war ich einfach an einem Punkt, an dem ich dachte: ‚Ich glaube nicht, dass ich das jetzt machen kann.'“

Der 45-Jährige gestand ganz offen: „Es war der größte Fehler, weil ich der größte Guillermo-Fan überhaupt bin. Und ich glaube, dass Guillermo mit ‚Die Schöne und das Biest‘ den krassesten Film aller Zeiten gemacht hätte.“

Der Hollywood-Star – der nicht verriet, welcher Film ihn damals „völlig fertig machte“ – erzählte, dass del Toro seine Version von ‚Die Schöne und das Biest‘ nie realisierte. Im gemeinsamen ‚Vanity Fair‘-Interview fragte ihn sein ‚Der Hochstapler – Roofman‘-Co-Star Kirsten Dunst: „Und er hat es nie gemacht?“ Channing antwortete: „Er hat es nicht gemacht. Er hat eine Milliarde andere Dinge, die er umsetzen will. Er ist so ein kreativer Mensch. Ich werde mir das wahrscheinlich nie verzeihen, aber ich hoffe, dass wir eines Tages zusammenarbeiten.“

In ‚Der Hochstapler – Roofman‘ verkörpert Channing den echten Verbrecher Jeffrey Manchester, der derzeit eine 40-jährige Haftstrafe verbüßt, nachdem er 45 McDonald’s-Filialen überfallen hatte. Er entging der Polizei, indem er sich in einem Toys ‚R‘ Us-Geschäft versteckte – dort trifft Channings Figur auf Kirstens Charakter Leigh Wainscott, eine Toys ‚R‘ Us-Angestellte und alleinerziehende Mutter.