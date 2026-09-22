Stars Channing Tatum reagiert auf ‚verdammt lustige‘ Gerüchte um geheimen Zweitaccount

Channing Tatum attends Roofman - Premiere during the BFI London Film Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 15:30 Uhr

Channing Tatum hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach er heimlich einen zweiten Instagram-Account betreiben soll.

Der ‚Magic Mike‘-Star bezeichnete die Spekulationen als „verdammt lustig“ – und sieht darin einen entscheidenden Logikfehler. Auslöser war ein Instagram-Account namens ‚Nonya Bidness‘, der in der vergangenen Woche mit Kommentaren über Tatums Ex-Verlobte Zoë Kravitz und deren Partner Harry Styles aufgefallen war.

Besonders verdächtig erschien einigen Social-Media-Nutzern, dass der Account lediglich einen einzigen Follower hatte: Channing Tatum höchstpersönlich. Schnell entstand deshalb die Theorie, der 45-Jährige könnte selbst hinter dem Profil stecken und es als sogenannten Burner-Account nutzen. Tatum reagierte schließlich über seinen offiziellen Instagram-Account auf die Spekulationen. „Yo, ich kann wirklich nicht glauben, dass ihr denkt, ich würde so meine Freizeit verbringen“, schrieb er. „Verdammt lustig.“ Gleichzeitig verwies der Schauspieler auf einen ziemlich offensichtlichen Widerspruch in der Theorie. Warum sollte er einem geheimen Account öffentlich folgen, wenn er verhindern wolle, damit in Verbindung gebracht zu werden? „Was zum Teufel, kommt schon!“, schrieb Tatum und stellte anschließend ausdrücklich klar: „Ich habe nur einen IG-Account, @channingtatum.“

Aufmerksam wurden Fans auf ‚Nonya Bidness‘, nachdem der Account einen Beitrag über Kravitz und Styles kommentiert hatte. Unter Bildern, auf denen die beiden bei einem gemeinsamen Ausflug vertraut miteinander wirkten, hieß es knapp: „Bin nur wegen des Hasses hier.“ Weitere Kommentare ließen die Spekulationen anschließend weiter wachsen. In einem davon verteidigte der Account offenbar Tatum und äußerte sich gleichzeitig kritisch über dessen frühere Beziehungen. Dabei wurde unter anderem behauptet, seine Ex-Frau Jenna Dewan habe versucht, ihm Geld abzunehmen. Über Kravitz hieß es, sie sei ein zu großer „Freigeist“ gewesen, um sich dauerhaft niederzulassen.

Auch Kravitz‘ Beziehung zu Styles wurde von dem Account ausführlich kommentiert. Dabei griff der Verfasser eine frühere Aussage Tatums auf, in der dieser seine damalige Verlobte als besonders zielgerichtet beschrieben hatte. Der Account interpretierte diese Eigenschaft deutlich negativer und stellte Spekulationen darüber an, wie Kravitz ihre Beziehungen führe.

Tatum selbst bestreitet jedoch ausdrücklich, hinter dem Profil zu stecken. Der Schauspieler und Kravitz trennten sich im Oktober 2024 nach drei gemeinsamen Jahren und lösten ihre Verlobung auf. Im August 2025 wurde die Schauspielerin erstmals mit Harry Styles in Verbindung gebracht. Im April 2026 kamen schließlich Verlobungsgerüchte auf, nachdem Kravitz mit einem auffälligen Diamantring am Ringfinger gesehen worden war.