Musik Shania Twain deutet Zusammenarbeit mit Harry Styles an

Shania Twain - Academy Of Country Music Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 11:00 Uhr

Shania Twain deutet Zusammenarbeit mit Harry Styles an.

Shania Twain hofft darauf, dass sie in Zukunft ein Duett mit Harry Styles aufnehmen wird.

Die ‚You’re Still the One‘-Interpretin unterstützte den ehemaligen One-Direction-Star, als er im Sommer mit seiner ‚Together, Together‘-Tour durch das Vereinigte Königreich reiste. Sie würde es „lieben“, diese gemeinsame Zeit mit einer Zusammenarbeit im Tonstudio fortzusetzen, auch wenn sie wisse, dass es schwierig sein werde, einen gemeinsamen Termin in ihren vollen Kalendern zu finden, so Twain gegenüber ‚Us Weekly‘: „Das wäre auf jeden Fall ein Traum für mich, mit ihm ins Studio zu gehen und einfach ein paar Ideen auszuarbeiten […] was auch immer dabei herauskommt. […] Aber er ist im Moment ein sehr beschäftigter Mensch. Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir einen Termin in seinem Kalender finden.“

Gefragt, wie eine mögliche Zusammenarbeit klingen könnte, fügte sie hinzu: „Wir haben tatsächlich noch nicht darüber gesprochen, […] weil wir einfach auf unterschiedlichen Wegen waren. Ich weiß nicht, wie das klingen würde. Ich denke, es wäre sehr locker und lustig. Es gäbe viel Gelächter.“ Harry habe eine großartige Persönlichkeit, so Twain weiter. Deshalb denke sie, dass es einfach ein Zusammentreffen zweier kreativer Menschen sein werde, die sich gegenseitig respektieren.

Die 61-jährige Musikerin lässt sich stark von der neuen Generation von Künstlern inspirieren, darunter neben Harry Styles auch Sabrina Carpenter. Sie verriet: „Es gibt immer so viel Raum für Inspiration, und der Umgang mit jüngeren Künstlern, das Kennenlernen und das gemeinsame Auftreten mit ihnen gibt mir viel Hoffnung für die Zukunft von Musik und Kreativität.“