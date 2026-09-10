Musik Harry Styles kündigt große Stadiontour für 2027 an – Kylie Minogue und Tears For Fears sind dabei

Harry Styles Together, Together tour - Dawbell one use BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 18:00 Uhr

Harry Styles setzt seine ‚Together, Together‘-Tour 2027 fort.

Für das kommende Jahr wurden 25 Stadionkonzerte in Nordamerika und Europa bestätigt. Die neue Konzertreihe baut auf dem Erfolg der Tour im Jahr 2026 auf und bringt die Show erstmals auch in große Stadien in den USA und Kanada. Der Tourabschnitt beginnt am 2. April mit zwei Abenden im State Farm Stadium in Phoenix. Danach folgen Konzerte in Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta und Chicago. Im Sommer geht es weiter nach Europa, wo Styles unter anderem in Berlin, Paris, Madrid, Rom und Dublin auftritt. Den Abschluss bilden drei Heimat-Konzerte im Londoner Wembley Stadium.

Für die einzelnen Städte hat Styles ein umfangreiches Line-up an Special Guests zusammengestellt. Mit dabei sind unter anderem Kylie Minogue, Tears For Fears, Tinashe, Caroline Polachek, Feist, LCD Soundsystem, Lainey Wilson, Baby Rose, Q Marsden, The Womack Sisters, Getdown Services sowie CA7RIEL und Paco Amoroso.

Die ‚Together, Together‘-Tour startete ursprünglich im Mai 2026 mit insgesamt 67 Shows in Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney. Styles befindet sich derzeit in einer 30 Shows umfassenden Residency im Madison Square Garden, seinen einzigen US-Terminen des Jahres 2026. Im Dezember geht die Tour anschließend in Australien weiter.

Auch sein soziales Engagement führt der Sänger fort. Styles arbeitet seit rund einem Jahrzehnt mit Choose Love zusammen und unterstützt über die Organisation humanitäre Projekte. Bei den Konzerten in London wird von jedem verkauften Ticket ein Pfund an den LIVE Trust gespendet, der unabhängige Musikspielstätten unterstützt. In den USA sollen Fans über Pop-up-Stände von HeadCount erneut die Möglichkeit erhalten, sich für Wahlen registrieren zu lassen.

Darüber hinaus setzt die Tour ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen über Green Nation fort. Dazu gehören unter anderem die Reduzierung von Einwegmaterialien, die Förderung umweltschonenderer Reiseoptionen und die Nutzung von HVO-Kraftstoff, sofern dies möglich ist.

Die Ankündigung kam nur einen Tag, nachdem Styles seinen Fans eine emotionale Nachricht über seine Zukunft geschickt hatte. Darin räumte er ein, nicht zu wissen, was nach der Tour folgen werde. Die Zukunft sei „ein Rätsel“, schrieb er. Gleichzeitig versprach er weitere gemeinsame Nächte voller Musik und Tanz und bedankte sich bei seinen Fans dafür, die Tour zu etwas gemacht zu haben, das „weit über alles hinausgeht, was ich mir hätte vorstellen können“.

Informationen zu Tickets und Vorverkäufen gibt es über die offizielle Tourseite von Harry Styles.

Harry Styles: ‚Together, Together‘-Tourtermine 2027

2. April – Phoenix, Arizona – State Farm Stadium (mit Tinashe)

3. April – Phoenix, Arizona – State Farm Stadium (mit Tinashe)

4. April – Dallas, Texas – AT+T Stadium (mit CA7RIEL und Paco Amoroso)

5. April – Dallas, Texas – AT+T Stadium (mit CA7RIEL und Paco Amoroso)

6. April – Los Angeles, Kalifornien – Rose Bowl Stadium (mit Kylie Minogue)

7. April – Los Angeles, Kalifornien – Rose Bowl Stadium (mit Kylie Minogue)

8. Mai – Toronto, Ontario – Rogers Stadium (mit Lainey Wilson)

9. Mai – Toronto, Ontario – Rogers Stadium (mit Lainey Wilson)

10. Mai – Atlanta, Georgia – Mercedes-Benz Stadium (mit Q Marsden)

11. Mai – Atlanta, Georgia – Mercedes-Benz Stadium (mit Q Marsden)

12. Mai – Chicago, Illinois – Soldier Field (mit The Womack Sisters)

13. Mai – Chicago, Illinois – Soldier Field (mit The Womack Sisters)

14. Juli – Berlin, Deutschland – Flughafen Tempelhof (mit Getdown Services)

15. Juli – Berlin, Deutschland – Flughafen Tempelhof (mit Getdown Services)

16. Juli – Paris, Frankreich – Plenitude Arena (mit Caroline Polachek)

17. Juli – Paris, Frankreich – Plenitude Arena (mit Caroline Polachek)

18. Juli – Madrid, Spanien – Riyadh Air Metropolitano (mit Feist)

19. Juli – Madrid, Spanien – Riyadh Air Metropolitano (mit Feist)

20. August – Rom, Italien – Circo Massimo (mit LCD Soundsystem)

21. August – Rom, Italien – Circo Massimo (mit LCD Soundsystem)

22. August – Dublin, Irland – Croke Park (mit Baby Rose)

23. August – Dublin, Irland – Croke Park (mit Baby Rose)

24. August – London, Großbritannien – Wembley Stadium Connected by EE (mit Tears For Fears)

25. August – London, Großbritannien – Wembley Stadium Connected by EE (mit Tears For Fears)

26. August – London, Großbritannien – Wembley Stadium Connected by EE (mit Tears For Fears)