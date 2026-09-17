Musik Tinashe hat eine klare Regel, wenn sie als Support-Act auf Tour geht

Tinashe - Cant Stop Wont Stop A Bad Boy Story UK premiere - 16.05.17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 11:00 Uhr

Tinashe wird Harry Styles im April 2027 in Phoenix als Support-Act begleiten.

Tinashe geht nur dann als Support-Act mit anderen Künstlern auf Tour, wenn diese sie „wirklich verstehen“.

Die Sängerin wird am 2. und 3. April in Phoenix, Arizona, als Support-Act für Harry Styles auftreten und damit den Nordamerika-Teil seiner ‚Together, Together‘-Tour eröffnen. Bei ihrem Auftritt beim Spotify-x-Coach-Event am Mittwoch (16. September) verriet Tinashe: „Was Support-Acts angeht, habe ich schon für viele großartige Künstler eröffnet. Ich war Support-Act für Nicki Minaj, Katy Perry und Beyoncé. Ich hatte wirklich eine ziemlich coole Reihe.“

Die 33-Jährige fügte hinzu: „Ich glaube, irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich gesagt habe: Ich werde für niemanden mehr als Support-Act auftreten, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie wirklich verstehen, wofür ich stehe.“ Sie wolle ihre eigene Musik vor dem Publikum authentisch präsentieren können. Tinashe, die vor ihrem musikalischen Durchbruch Mitte der 2010er-Jahre unter anderem in ‚Der Polarexpress‘ und ‚Out of Jimmy’s Head‘ als Schauspielerin zu sehen war, erklärte, dass Harry ihren Kriterien entspreche.

„Bei den Harry-Shows und bei Harry Styles allgemein habe ich das Gefühl, dass er sehr offen für die Kunst ist und möchte, dass die Fans eine gute Zeit haben“, schilderte sie. Genau darum gehe es bei Live-Musik. „Darum, in diese Räume gehen zu können, Menschen zu sehen und mit ihnen in Kontakt zu treten und diese Erfahrungen durch Musik und Auftritte zu machen.“ Die ‚Nasty‘-Künstlerin verriet, dass sie sich sehr auf die Stadionkonzerte freue, die für sie eine neue Erfahrung sein werden. „Das wird wirklich Spaß machen! Es wird großartig. Ich trete nie mit meinen Songs in einem Stadion auf! Das wird toll!“, zeigte sie sich begeistert.

Die neue Tournee knüpft an Harrys erfolgreichen Tourverlauf 2026 an und markiert seine ersten Stadionkonzerte in den USA und Kanada. Der Nordamerika-Abschnitt beginnt am 2. April mit zwei Abenden im State Farm Stadium in Phoenix und führt anschließend nach Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta und Chicago. Danach geht es für den ‚Watermelon Sugar‘-Interpreten nach Europa. Konzerte in Berlin, Paris, Madrid, Rom und Dublin folgen, bevor er den Sommer mit drei Heimspielen im Londoner Wembley Stadium beendet.