Verlobung gelöst Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich getrennt haben

Zoë Kravitz und Channing Tatum bei einem gemeinsamen Auftritt in London. (hub/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 07:01 Uhr

Aus und vorbei: Sie waren verlobt, doch nun sollen sich die Hollywoodstars Zoë Kravitz und Channing Tatum getrennt haben.

Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) haben sich angeblich nach drei gemeinsamen Jahren getrennt. Das "People"-Magazin berichtet unter Berufung auf mehrere Quellen, dass die "The Batman"-Schauspielerin und der "Magic Mike"-Star ihre Verlobung gelöst haben. Wann genau die Trennung stattfand, ist offenbar nicht bekannt.

Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich vor einem Jahr verlobt haben

Tatum und Kravitz waren sich US-Medienberichten zufolge während der gemeinsamen Arbeit am Regiedebüt der "Big Little Lies"-Schauspielerin, "Blink Twice", nähergekommen. Im August 2021 kamen erste Gerüchte um eine Beziehung auf, als die beiden gemeinsam bei einem Ausflug in New York City gesichtet wurden. Channing Tatum machte kurze Zeit später die Beziehung offiziell, indem der Schauspieler einen Schnappschuss von sich und Kravitz in einem Halloween-Pärchenkostüm auf Instagram teilte. Vor etwa einem Jahr hatten sich die beiden Hollywoodstars dann verlobt.

Die beiden wurden dem "People"-Magazin zufolge zuletzt Anfang Oktober gemeinsam in New York gesehen. Zoë Kravitz soll dem Bericht nach in den vergangenen Wochen dann aber bereits ohne ihren Verlobungsring gesichtet worden sein.

Für neues Projekt arbeiten die Hollywoodstars wieder zusammen

Kurz bevor die Nachricht über seine Trennung von Zoë Kravitz bekannt wurde, teilte Channing Tatum in seinen Instagram-Storys noch einen Beitrag über ein geplantes gemeinsames Projekt. In dem Film "Alpha Gang" sollen die beiden Schauspieler offenbar zusammen zu sehen sein. Tatum postete den Screenshot eines Artikels von "Deadline" darüber.

Sowohl Zoë Kravitz als auch Channing Tatum haben bereits eine Ehe hinter sich. Tatum war von 2009 bis 2019 mit Schauspielerin Jenna Dewan (43) verheiratet, mit der er auch Tochter Everly (10) hat. Zoë Kravitz war von 2019 bis 2021 mit dem Schauspieler Karl Glusman (36) verheiratet.