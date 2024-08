Musik Chappell Roan: Chart-Erfolg ist ihr nicht wichtig

Chappell Roan - 2024 Boston Calling - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 14:00 Uhr

Chappell Roan erzählte, dass es ihr nie wichtig gewesen sei, in den Charts zu sein.

Die ‚Casual‘-Sängerin eroberte im letzten Jahr mit ihren viralen Popsongs die Musikszene, bestand aber jetzt darauf, dass sich für sie nicht viel geändert habe, seit ihr Album ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ die Charts anführte.

Die Künstlerin verriet gegenüber dem ‚SNL‘-Star Bowen Yang in einem Gespräch für das ‚Interview‘-Magazin: „Die Charts oder Radioauftritte sind mir nie wichtig gewesen, aber es ist so verrückt, dass die Leute aus der Branche mich ernster nehmen als früher.“ Der Star fügte hinzu: „Meine Karriere bedeutet nichts mehr, jetzt wo ich ein Album und einen Song in den Charts habe. Wenn überhaupt, dann denke ich mir nur: ‚F***t euch, Leute, weil ihr nicht seht, was wirklich zählt.'“ Im Rampenlicht zu stehen hat für den Star auch seine Schattenseiten, wobei Chappell zuvor den „Missbrauch und die Belästigung“ kritisierte, dem sie von „anspruchsvollen“ Fans ausgesetzt war. Die 26-jährige Sängerin, deren richtiger Name Kayleigh Rose Amstutz ist, kritisierte Fans für eine bestimmte „Art von Verhalten“ gegenüber Prominenten und findet, dass dies von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht akzeptiert werden sollte. In einer Reihe von TikTok-Videos sagte Roan: „Es ist mir egal, dass Missbrauch und Belästigung, Stalking usw. etwas Normales sein soll, was man berühmten Leuten antut. Es ist mir egal, dass diese verrückte Art von Verhalten mit dem Job einhergeht, dem Berufsfeld, das ich wählte. Das macht es nicht in Ordnung. Das macht es nicht normal. Das bedeutet nicht, dass ich so etwas haben möchte. Das bedeutet nicht, dass es mir gefällt.“