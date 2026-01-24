Musik Chappell Roan wird bei den Resonator Awards geehrt

Chappell Roan - Grammys 2025 - Performance - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2026, 13:00 Uhr

Chappell Roan wird bei den Resonator Awards geehrt.

Chappell Roan wird während der Grammy Week bei den Resonator Awards geehrt.

Die 27-jährige Sängerin erhält den Harmonizer Award, der an Kreative vergeben wird, die Musik nutzen, um gesellschaftlichen Wandel voranzubringen. Überreicht wird die Auszeichnung von Nancy Wilson von der Band Heart. Roger Davies, Musikmanager von Cher, Sade, Tina Turner, Janet Jackson und Pink, wird mit dem Transformer Award ausgezeichnet – für sein Engagement für Künstlerinnen und Künstler sowie dafür, eine Stimme für positiven Wandel in der Branche zu sein. Beide schließen sich bereits zuvor bekannt gegebenen Preisträgern an, darunter Chaka Khan, Haim, St. Vincent und Amy Allen.

Fred Armisen moderiert die zweiten jährlichen Resonator Awards, die von ‚We Are Moving the Needle‘ präsentiert werden, einer Organisation, die von der Grammy-prämierten Toningenieurin Emily Lazar gegründet wurde. Sie sagte: „Das ist mehr als eine Feier. Es ist ein historischer Moment, in dem wir eine Gruppe außergewöhnlicher Kreativer ins Rampenlicht stellen – nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie starke Produzentinnen, Toningenieurinnen und Künstlerinnen sind, deren Arbeit hinter dem Mischpult uns alle inspiriert hat.“

Zu den auftretenden Künstlern bei der Zeremonie zählen Flo, Greg Kurstin, Jim James, Lucius, Sia, Thundercat und Victoria Canal, außerdem gibt es ein DJ-Set von U.S. Girls. Geplant ist zudem eine Chaka-Khan-Hommage mit Grace Bowers, Hayley Williams, Lalah Hathaway, Maggie Rogers und weiteren Gästen. Als Laudatoren treten unter anderem Tony Berg, Rostam, Olivia Rodrigo, Laufey, Jason Isbell, Anderson .Paak, Addison Rae und Aaron Dessner auf. Im Vorfeld der Preisverleihung veranstaltet ‚We Are Moving the Needle‘ außerdem eine kuratierte Auktion mit Musik-Memorabilien, deren gesamter Erlös in den Stipendienfonds fließt, um Fördermöglichkeiten für Frauen in der Musikbranche zu unterstützen. Bei der Auktion werden unter anderem von Boygenius, Haim, Remi Wolf und weiteren Künstlern signierte Instrumente angeboten.