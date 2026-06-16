Musik Pink: Zehntes Studioalbum soll fast fertig sein

Pink - JUN 23 - FAMOUS - BST Hyde Park concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 14:00 Uhr

Die Popsängerin stand Berichten zufolge seit Anfang 2025 für ihre neue Platte im Studio.

Pink ist Berichten zufolge damit beschäftigt, ihr zehntes Studioalbum fertigzustellen.

Die Popsängerin beendete im November 2024 ihre ‚Trustfall‘-Tour, die ihr gleichnamiges neuntes Studioalbum unterstützte. Berichten zufolge ging sie Anfang 2025 ins Studio, um mit den Arbeiten am Nachfolgealbum zu beginnen. Ein Insider verriet der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘: „Manche Künstler arbeiten gern unterwegs auf Tour, aber Pink arbeitet meist so, dass sie während einer Tour komplett darauf fokussiert ist. Deshalb begann sie erst Anfang letzten Jahres ernsthaft mit der Arbeit am Album.“

Die ‚What About Us‘-Interpretin sei still und heimlich ins Studio gegangen und habe die Songs aufgenommen. „Pink hat bereits große Pläne für das kommende Jahr festgelegt, daher geht es jetzt vor allem darum, sicherzustellen, dass das Album fertig ist und die Veröffentlichung vorbereitet wird“, hieß es außerdem. Der Insider behauptete zudem, dass Pink ihren musikalischen Stil leicht abgewandelt habe. „Es ist keine vollständige Neuausrichtung, aber ihr Sound hat sich etwas verändert. Sie freut sich darauf zu hören, was ihre Fans von der Richtung halten, die sie mit diesem Album eingeschlagen hat.“

Die Neuigkeiten zum Album erscheinen nur wenige Wochen, nachdem Pink die Tony Awards moderiert hat. Die 46-Jährige wird außerdem am 9. Juli bei einer Zeremonie in der Londoner Royal Albert Hall den O2 Silver Clef Award der Musiktherapie-Wohltätigkeitsorganisation Nordoff and Robbins erhalten. Zu den bisherigen Preisträgern gehören David Bowie, Ed Sheeran, Paul McCartney, George Michael, The Rolling Stones und Coldplay. Pink erklärte, sich „sehr geehrt“ zu fühlen, mit dem Preis ausgezeichnet zu werden. „Ich habe immer versucht, meine Stimme – auf und neben der Bühne – für die Anliegen einzusetzen, die mir besonders am Herzen liegen. Ich bin stolz darauf, eine Organisation zu unterstützen, die Mitgefühl jeden einzelnen Tag in konkrete Taten umsetzt“, sagte sie.