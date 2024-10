König Charles und Königin Camilla sind zu einem viertägigen Besuch auf Samoa gelandet. Charles wird unter anderem die Versammlung des Commonwealth eröffnen. Was das Königspaar außerdem noch erwartet.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) sind auf Samoa angekommen, um an der Tagung der Regierungschefs des Commonwealth teilzunehmen und in die Tradition und Kultur des unabhängigen Inselstaats in Polynesien einzutauchen.

Premierministerin Fiamē Naomi Mataʻafa (67) begrüßte das Paar um 19 Uhr Ortszeit und 7 Uhr britischer Zeit nach der Landung auf dem internationalen Flughafen Faleolo. Wie "Mail Online" meldet, herrschten vor Ort Temperaturen von 27 Grad Celsius. Camilla trug bei der Ankunft ein rosa besticktes Tunika-Oberteil und eine weiße Palazzo-Hose von Anna Valentine, während Charles einen eleganten grauen Anzug mit blauer Krawatte und Einstecktuch anhatte.

Nach der Vorstellung einer großen Gruppe samoanischer Würdenträger – darunter der Hochkommissar Seiner Majestät in Samoa, Gareth Hoar – spielte die samoanische Polizei die Nationalhymne, bevor Seine Majestät aufgefordert wurde, die Ehrengarde zu inspizieren. Später fuhr der Konvoi zum Wohnsitz des Königspaares – einem Resort auf der Insel – bevor sie drei Tage lang zahlreiche Termine wahrnehmen werden.

Charles ist zum ersten Mal offiziell auf Samoa. Als junger Mann soll er im Dienste der Royal Navy einmal dort gelandet sein.

Zuvor hatten Charles und Camilla ihre sechstägige Australienreise beendet und kurz nach dem Start ihres RAAF-Flugzeugs eine Botschaft an ihren Zielort in den sozialen Medien unter ihrem Namen veröffentlicht.

Darin heißt es: "Auf dem Weg nach Apia können wir es kaum erwarten, Samoa zum ersten Mal gemeinsam zu besuchen und die Wärme der alten Traditionen mit eurem bemerkenswerten Volk zu erleben. Feiloa'i ma le manuia! – Charles R. & Camilla R." Der "X"-Post enthält ein paar Worte auf Samoanisch, die frei übersetzt heißen: "Ich freue mich darauf, das samoanische Volk kennenzulernen".

As we head towards Apia, we can’t wait to visit Samoa for the first time together and to experience the warmth of ancient traditions with your remarkable people. Feiloa’i ma le manuia! 🇼🇸

– Charles R & Camilla R.

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 23, 2024