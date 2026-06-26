Stars Charles und Camilla werden nach 369 Millionen Pfund teuren Renovierung nicht im Buckingham-Palast leben

King Charles Queen Camilla Sydney Getty 21.10.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 09:00 Uhr

Das Königspaar wird auch nach der Renovierung nicht zurück in den Buckingham-Palast ziehen.

Ein britischer Monarch könnte den Buckingham-Palast möglicherweise nie wieder als Hauptwohnsitz nutzen.

Es wurde bestätigt, dass König Charles und Königin Camilla nicht in die königliche Residenz zurückkehren werden. Das ikonische britische Gebäude wird derzeit für 369 Millionen Pfund (umgerechnet 428 Millionen Euro) renoviert. Die Arbeiten sollen im März abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung der Modernisierung wird das Paar jedoch voraussichtlich weiterhin im nahegelegenen Clarence House wohnen.

Schatzmeister James Chalmers sagte: „Ich kann Ihnen mitteilen, dass der König und die Königin nach sorgfältiger Überlegung und um die Möglichkeiten für die Öffentlichkeit, Zugang zu erhalten, deutlich zu erweitern, entschieden haben, den Buckingham-Palast nicht als privaten Wohnsitz zu nutzen. Stattdessen werden sie Clarence House weiterhin als ihr Zuhause in London verwenden.“ Das Königspaar wird jedoch weiterhin private Räume innerhalb des Palastes nutzen und sich dort während seiner Arbeitstage zurückziehen können.

Chalmers ergänzte: „Dies ist sowohl eine Veränderung gegenüber der Vergangenheit als auch eine Anerkennung der Zukunft. Lassen Sie mich jedoch klarstellen: In allen anderen Bereichen wird der Palast weiterhin sowohl das zeremonielle als auch das operative Zentrum des königlichen Lebens bleiben.“ Es wird angenommen, dass auch Prinz William nicht im Buckingham-Palast leben wird, wenn er König wird. Berichten zufolge fühlt er sich mit seiner Frau Prinzessin Kate und ihren drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), im Forest Lodge in Windsor wohl.

Der Buckingham-Palast dient seit 1837 als Londoner Residenz der britischen Monarchen. Auch in Zukunft soll er weiterhin umfangreich von der königlichen Familie genutzt werden – etwa für Veranstaltungen wie Gartenpartys, die Charles dort ausrichtet. Ein Sprecher des Buckingham-Palastes sagte: „Der Palast wird weiterhin auf jede traditionelle Weise das pulsierende Herz der Monarchie sein – nur nicht mehr ihr Wohnsitz. In jeder anderen Hinsicht wird er ein geschäftiger Mittelpunkt der Aktivitäten bleiben.“