Stars Steuer-Bombe von König Charles: Monarch hat mehr als 30 Millionen Pfund ans Finanzamt gezahlt

King Charles royal garden party May 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 09:00 Uhr

Der Buckingham-Palast hat erstmals die freiwilligen Einkommensteuer- und Kapitalertragsteuerzahlungen eines britischen Monarchen offengelegt.

König Charles ist der erste britische Monarch, der die Höhe seiner persönlichen Steuerzahlungen offengelegt hat.

Neu veröffentlichte königliche Finanzberichte zeigen, dass er seit seiner Thronbesteigung freiwillig mehr als 30 Millionen Pfund (umgerechnet rund 35 Millionen Euro) an die britische Steuerbehörde HM Revenue Customs (HMRC) gezahlt hat. Der 77-Jährige habe persönlich darum gebeten, dass Details zu seinen Einkommensteuer- und Kapitalertragssteuerzahlungen als Teil der neuesten jährlichen Finanzberichte veröffentlicht werden, teilte der Buckingham-Palast mit.

Die Zahlen zeigen, dass Charles im Steuerjahr 2023/24 insgesamt 11,7 Millionen Pfund (umgerechnet 13,6 Millionen Euro) an Steuern gezahlt hat und im Jahr 2024/25 weitere 12,9 Millionen Pfund (umgerechnet 15 Millionen Euro). Die Abrechnungen für 2025/26 werden derzeit noch geprüft, doch Palastmitarbeiter erklärten, dass die Gesamtsumme am Ende mehr als 30 Millionen Pfund betragen werde. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Diskussionen über die Finanzen der britischen Königsfamilie. Gleichzeitig verfolgt der König laut seinen Mitarbeitern weiterhin ein Programm für mehr Transparenz.

Die Veröffentlichung folgt außerdem einem weiteren bedeutenden verfassungsrechtlichen Schritt: Prinz William hat erstmals seit seinem Aufstieg zum Thronfolger Details zu seinen eigenen freiwilligen Steuerzahlungen als Herzog von Cornwall offengelegt. Laut Schatzmeister James Chalmers sei der Wunsch, die kombinierten Zahlungen des Königs aus Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer zu veröffentlichen, persönlich von Charles ausgegangen. Es wurde berichtet, dass der Monarch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der königlichen Finanzen verbessern wolle, da das öffentliche Interesse an der Finanzierung der Monarchie weiter zunimmt.

Williams Privatsekretär Ian Patrick bestätigte, dass der Prinz von Wales beschlossen habe, seine eigenen Zahlen zu veröffentlichen. Er sagte: „Der Prinz erkennt das Interesse an diesen Regelungen und die Bedeutung einer angemessenen Transparenz an.“ Die Finanzberichte zeigen, dass William im Steuerjahr 2023/24 freiwillig 8,34 Millionen Pfund (umgerechnet 9,7 Millionen Euro) Steuern zahlte und 2024/25 weitere 7,76 Millionen Pfund (umgerechnet 9 Millionen Euro) auf die Einnahmen aus dem Herzogtum Cornwall. Eine weitere Zahlung wird erwartet, sobald die aktuellen Abrechnungen abgeschlossen sind. Palastmitarbeiter erklärten, William zahle freiwillig den höchsten Einkommensteuersatz auf jeden verbleibenden Überschuss nach Abzug offizieller Ausgaben. Eine genaue Aufschlüsselung dieser Ausgaben wurde jedoch nicht veröffentlicht.