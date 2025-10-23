Film Charli XCX im Gespräch für eine Rolle in Dakota Johnsons Spielfilmdebüt

Bang Showbiz | 23.10.2025, 11:00 Uhr

Charli XCX steht in Verhandlungen, dem Cast von ‚A Tree Is Blue‘ beizutreten – dem kommenden Spielfilmdebüt von Dakota Johnson.

Der Film, dessen Dreharbeiten nächsten Monat in Los Angeles beginnen sollen, stammt aus der Feder von Vanessa Burghardt, Johnsons Co-Star aus ‚Cha Cha Real Smooth‘, die voraussichtlich auch die Hauptrolle übernehmen wird. Neben der 33-jährigen Sängerin, die derzeit einen schnellen Aufstieg in die Filmwelt erlebt, soll laut ‚Deadline‘ auch Jessica Alba (44) in Gesprächen für eine Rolle stehen. Die Geschichte handelt Berichten zufolge von einer jungen Frau auf dem Autismus-Spektrum, die den Sommer nach ihrem Schulabschluss erlebt und nach Freiheit und menschlicher Nähe außerhalb des beschützenden Umfelds ihrer Mutter sucht. Der Film soll ein vergleichsweise bescheidenes Budget von unter 10 Millionen US-Dollar haben und von Kaliforniens Steuergutschrift-Programm unterstützt werden.

Charli XCXs bisherige Schauspiel-Credits umfassen ‚Erupcja‘, ‚Faces of Death‘ und ‚I Want Your Sex‘. Außerdem war sie gemeinsam mit Jack Antonoff an der Produktion des Soundtracks zu A24s ‚Mother Mary‘ beteiligt. Die Nachricht, dass Charli für Dakotas Film im Gespräch ist, kommt kurz nachdem bekannt wurde, dass Kylie Jenner der Besetzung von Charlis eigenem Filmprojekt beitritt. Die 28-jährige Make-up-Mogulin, die seit längerem mit Hollywoodstar Timothée Chalamet liiert ist, wird an der Seite von Charli XCX sowie Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Isaac Powell und Shygirl in dem Projekt mit dem Titel ‚The Moment‘ zu sehen sein.

Charli hatte erste Details zu ihrem neuen Projekt in den sozialen Medien angedeutet und den Filmtitel auf Instagram geteilt. Sie schrieb dazu: „Basierend auf einer Originalidee von Charli XCX. ‚The Moment‘. Erscheint 2026.“ Charli wird in dem hochkarätig besetzten Film die Hauptrolle übernehmen – als aufstrebender Popstar, der „die Komplexität von Ruhm und dem Druck der Musikindustrie“ bewältigt, während er sich auf seine erste Arena-Tour vorbereitet. Das Drehbuch stammt von Aidan und Bertie Brandes, und die Premiere ist für 2026 geplant.