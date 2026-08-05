Musik Charli XCX: ‚Rock Music‘ war nicht ironisch gemeint

Charli XCX - Variety Hitmakers Brunch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 18:00 Uhr

Charli XCX sagt 'Rock Music' war nicht ironisch gemeint.

Charli XCX hat klargestellt, dass ihr umstrittener Song ‚Rock Music‘ keineswegs nur als ironischer Gag gedacht war.

Die Sängerin betonte, dass nicht jedes ihrer Werke von Sarkasmus oder überzeichneten Figuren geprägt sei. Der experimentelle Grunge-Track mit seinen verzerrten Klängen spaltete die Fans. Viele waren überrascht, dass sich der Song deutlich von ihrer ‚Brat‘-Ära entfernt und rätselten, ob Charli künftig eine Rockrichtung einschlagen wolle.

Die ‚360‘-Interpretin ist zwar dafür bekannt, mit Ironie und überspitzten Rollenbildern zu spielen. Dennoch machte sie deutlich, dass ‚Rock Music‘ aus echter kreativer Freude entstanden sei, gemeinsam mit ihren Freunden und ohne versteckte Pointe. Im Gespräch mit Jack Saunders für das BBC-Radio-1-Special ‚Charli XCX: Live At The BBC‘ sagte sie: „Natürlich weiß ich, dass manche Leute glauben, ich würde ständig nur mit den Augen rollen und alles ironisch meinen. Und wenn die Leute das so sehen wollen, ist das völlig in Ordnung. Aber bei diesem Song ist es zwar lustig und es gibt humorvolle Elemente, doch als wir ihn gemacht haben, hatten wir eine echte Verbindung zueinander. Nur weil der Song alberne Momente hat, bedeutet das nicht, dass er nicht ernst gemeint oder echt ist.“

Außerdem sprach Charli über die Entstehung des Covers ihres aktuellen Albums ‚Music, Fashion, Film‘. Die Aufnahmen seien kurz vor dem Druck der Vinylplatten zu einem „absoluten Albtraum“ geworden. „Es war wirklich ein absoluter Albtraum“, erzählte sie. „Beim Pressen einer Vinylplatte muss das Artwork Monate im Voraus fertig sein. Es gibt eine knallharte Frist, wenn die Platte am selben Tag wie das Album erscheinen soll. Wir waren buchstäblich am Tag vor Ablauf dieser Deadline. Alle Beteiligten sind viel beschäftigt, und wenn nur einer gesagt hätte: ‚Tut mir leid, heute schaffe ich es nicht – geht es morgen?‘, hätte uns diese kleine Verschiebung ernsthafte Probleme bereitet.“

Auf dem Cover sind Charlis persönliche Helden aus Musik, Mode und Film zu sehen: John Cale, Marc Jacobs und Martin Scorsese. Die Begegnung mit ihnen bezeichnete sie als sehr emotional. „Mein bester Freund Aiden Zamiri hat das Foto gemacht. Als die drei ankamen, war das überwältigend, weil jeder von ihnen mir auf seine Weise unglaublich viel bedeutet. Sie sind aus unterschiedlichen Gründen meine Vorbilder in Musik, Mode und Film. Für dieses Album fühlte es sich einfach richtig an, sie auf das Cover zu holen.“ ‚Charli XCX: Live At The BBC‘ ist im BBC iPlayer verfügbar. Die Live-Auftritte aus den Maida Vale Studios sind außerdem auf den YouTube-Kanälen von BBC Music zu sehen.