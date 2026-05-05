Stars Cher erinnert sich an schockierte Reaktionen

Cher at Met Gala - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 10:00 Uhr

Cher erinnert sich an schockierte Reaktionen auf ihr 'nacktes' Met-Gala-Kleid von 1974, bevor es zum Trend wurde.

Cher scherzte, dass sie vor 52 Jahren mit ihrem „nackten“ Met-Gala-Kleid für Aufsehen gesorgt habe – heute sei es dagegen ein Trend.

Die ‚Believe‘-Interpretin trat am Montag (05. Mai) erstmals seit einem Jahrzehnt wieder bei der glamourösen Modeveranstaltung in New York auf und zollte dabei ihrem allerersten Met-Gala-Look von 1974 Tribut, als sie ein durchsichtiges Kleid von Bob Mackie trug. Im Gespräch mit La La Anthony im Livestream von ‚Vogue‘ witzelte sie: „Bei meiner ersten Met Gala war ich nackt, und die Leute waren deswegen verärgert. Aber heute würde sich niemand mehr etwas dabei denken … Ich war allerdings sehr dünn, also hat man nicht viel gesehen. Na gut, das stimmt nicht ganz – aber es war nicht viel!“

Trotz der damaligen Kritik freut sich Cher darüber, dass heute so viele Stars ähnlich mutige Mode tragen. Sie sagte: „Ich liebe es zu sehen, wie Menschen sich ausdrücken, und es gibt mir Ideen und ermutigt mich im Hinblick auf die kommenden Generationen.“ Ihr Outfit von Burberry bei der diesjährigen Gala griff Elemente des Looks von 1974 auf. Das Kleid, entworfen von Daniel Lee und Stylistin Patti Wilson, bestand aus einem schwarzen Seiden-Tüll-Kleid mit Dreh-Details, kombiniert mit einem Lederkorsett und einer kurz geschnittenen Lederjacke mit Kristallverzierungen.

Das ursprüngliche Kleid von 1974 hatte damals für Kontroversen gesorgt. Designer Bob Mackie erinnerte sich später an die Reaktionen: „Der ganze Ort ist durchgedreht. Ich habe noch nie so viele Fotografen gesehen, die plötzlich aus dem Schatten kamen, um sie zu fotografieren. Am nächsten Tag war sie in jeder Zeitung – und das wurde in den letzten 50 Jahren immer wieder gedruckt. Es war unglaublich. Die Leute waren schockiert. Sie dachten: Das ist keine Mode, sie ist einfach nackt im Metropolitan.“