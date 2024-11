Musik Cher: Ihr neues Album wird ihr letztes sein

Bang Showbiz | 27.11.2024, 14:00 Uhr

Cher verkündete, dass ihr nächstes Album ihr „letztes“ sein wird.

Die ,Believe‘-Sängerin trat in der letzten Woche in der ,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ auf, um ihre neuen zweiteiligen Memoiren zu promoten. Dort wurde sie vom Moderator gefragt, ob es „ein weiteres Album“ geben werde.

Die 78-jährige Künstlerin erklärte, dass der Nachfolger von ,Close to the Truth‘ von 2013 „wahrscheinlich“ ihre letzte Platte sein wird, da sie „steinalt“ sei. Als die Künstlerin in dieser Woche im Londoner Lyceum Theatre sprach, um ihre Memoiren zu promoten, erzählte sie: „„Das ist wahrscheinlich mein letztes Album, das ich aufnehmen werde. Ich bin echt aufgeregt. Es sind großartige Songs und ich freue mich einfach total, dass ich das mache. Ich bin echt aufgeregt, jetzt überhaupt etwas zu machen. Ich bin jetzt steinalt, okay? Ich bin die älteste Person, die ich in fast jedem Raum treffe, außer ich befinde mich in einem Altenheim.“

Obwohl Cher auf die 80 zugeht, besteht die ,Mondsüchtig‘-Darstellerin darauf, dass sie sich nicht alt fühle und witzelte darüber, dass sie mit 60 ein verdammt heißer Feger gewesen sei: „Ich muss diesen [jüngeren] Mädchen immer sagen: ‚Komm drüber hinweg, geh raus. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir.‘ Es ist mir egal, ob du 50 bist. Ich würde alles dafür geben, wieder 60 zu sein. Ich war ein verdammt heißer Feger!“ Cher veröffentlichte im letzten Jahr ihr Weihnachtsalbum ,Christmas‘, auf dem ihre ersten eigenen Songs seit einem Jahrzehnt zu hören waren.