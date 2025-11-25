Stars Cher: Mega-Deal mit Netflix?

Cher - AVALON - Bavaria - November - 2025 - Bambi Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 09:00 Uhr

Cher befindet sich Berichten zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen, um einen riesigen Vertrag über rund 17,9 Millionen Euro mit Netflix für eine Enthüllungsserie abzuschließen.

In der Doku-Serie des Streaming-Giganten – die angeblich den Titel ‚Sharing Her Story‘ trägt und aus sieben einstündigen Episoden besteht – wird die 79-jährige Musiklegende ihre Ehen mit Sonny Bono und Gregg Allman Revue passieren lassen und zum ersten Mal vor der Kamera über ihre glanzvolle Karriere reflektieren. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant, zusammen mit dem verzögerten zweiten Teil der Memoiren der ‚Believe‘-Sängerin.

Ein Insider berichtete der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘: „Cher ist seit Monaten in Verhandlungen mit Netflix und nun ist der Deal so gut wie unter Dach und Fach. Sie haben sich auf eine siebenteilige Serie geeinigt, die sich mit den Höhen und Tiefen ihres Lebens befassen wird. Der Wert der Serie wird auf 13 Millionen Pfund geschätzt und das Projekt trägt vorläufig den Titel ‚Sharing Her Story‘ – ein Wortspiel, das ganz bewusst gewählt wurde.“