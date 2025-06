Stars Chers Sohn aus dem Krankenhaus entlassen

Elijah Blue Allman and Cher - 2002 Billboard Music Awards - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 11:10 Uhr

Chers Sohn ist aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Elijah Blue Allman – dessen Vater der verstorbene Gregg Allman war – wurde am 14. Juni in eine medizinische Einrichtung in Kalifornien gebracht, nachdem er laut Berichten über eine Drogenüberdosis „auffälliges Verhalten“ gezeigt hatte. TMZ bestätigte nun, dass er „Mitte der Woche“ nach Hause zurückkehrte und sich weiterhin auf dem Weg der Besserung befindet. Laut dem Portal ist Chers „einzige Sorge“ aktuell das Wohlergehen ihres 48-jährigen Sohnes. Die 79-jährige Sängerin tue alles, um ihm die nötige Hilfe zukommen zu lassen.

Die Polizei erklärte zuvor, der Deadsy-Rocker sei „ins Krankenhaus gebracht worden“, nachdem Beamte zu seinem Haus gerufen worden waren. „Die Einsatzkräfte fanden Drogen im Haus“, hieß es weiter. Nach Elijahs Krankenhausaufenthalt äußerte sich auch seine entfremdete Ehefrau Marieangela King Allman öffentlich zu Wort und versprach Unterstützung. Sie sagte dem ‚People‘-Magazin: „Es stimmt, dass Elijah in der Vergangenheit persönliche Herausforderungen hatte, aber eine Konstante war stets sein unerschütterliches Engagement für die Nüchternheit und seine Loyalität gegenüber den Menschen, die er liebt.“ Er stelle sich weiterhin mit Stärke seinen inneren Kämpfen – mit Hilfe seiner Familie. „Ich möchte ohne jeden Vorbehalt sagen, dass ich immer an seiner Seite stehen werde. Meine Unterstützung ist unerschütterlich und entspringt einem tiefen Respekt für den Menschen, der er ist, und die Resilienz, die er immer wieder zeigt.“

In den vergangenen Jahren versuchte Cher, eine Vormundschaft für Elijah zu erwirken, ließ das Verfahren jedoch Ende letzten Jahres fallen, nachdem sie sich mit ihm geeinigt hatte. Gerichtsdokumente belegten diese Entwicklung Monate nachdem ein Richter in Los Angeles den Antrag auf Vormundschaft der ‚Believe‘-Sängerin abgelehnt hatte. Die Sängerin hatte damals einen Eilantrag auf eine vorübergehende Notfall-Vormundschaft gestellt – mit der Begründung, sie „fürchte, ihr Sohn würde das Jahr nicht überleben“.