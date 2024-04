Musik Childish Gambino: Donald Glover geht in Rente

Donald Glover - The Lion King - The Dolby Theatre - Los Angeles - Photoshot - July 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 10:00 Uhr

Donald Glover wird sein musikalisches Alter Ego Childish Gambino in den Ruhestand schicken.

Der Musiker und Schauspieler hat vier Alben unter diesem Namen veröffentlicht und er hat nun bestätigt, dass er zwei weitere Alben herausbringen wird, bevor er sich endgültig von dem Künstlernamen verabschiedet. Das erste Set wird eine fertige Version seiner 2020er-Aufnahme ‚3.15.20‘ sein wird, die unter dem Originaltitel ‚Atavista‘ erscheinen wird, und sein letztes Album als Childish Gambino wird der Soundtrack zu seinem Film ‚Bando Storm and the New World‘ sein.

Während eines Auftritts in seinem Gilga Radio-Projekt – live gestreamt auf Instagram – erklärte er: „Das Projekt, das ich herausgebracht habe, ‚3.15.20‘, von dem hat noch nie jemand gehört. Die Leute wussten nicht einmal, dass ich es herausgebracht habe. Es hieß ursprünglich ‚Atavista‘. Es sollte ‚Atavista‘ heißen. Aber wir haben es schnell rausgebracht. Ich habe es nicht gemastert oder gemixt, ich habe es einfach rausgebracht. Ich habe damals viel durchgemacht. Ich dachte, dass alle sterben würden, weil es die Pandemie war. Wir haben es rausgebracht, wir haben es fertig gemacht, es ist ‚Atavista‘, wir bringen das raus.“

Danach gebe es ein Childish Gambino-Album, das das letzte Childish Gambino-Album sein werde. Er bestätigte, dass die endgültige Platte ein Soundtrack sein wird und von Prince‘ Album aus dem Jahr 1989 inspiriert ist, das den ‚Batman‘-Film begleitete. Der Star gab zu, dass er Schwierigkeiten habe, zwischen seinen Schauspielrollen die Zeit zu finden, sich auf die Musik zu konzentrieren, weil er damit beschäftigt ist, Vater seiner drei kleinen Söhne, die er mit Michelle White hat, zu sein. Während eines Auftritts bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘ erklärte er: „Früher lief es einfach, aber jetzt habe ich Kinder. Nichts fließt mehr. Nichts ist mehr so einfach wie früher. Also blocke ich jetzt die Zeit, weil ich denke: ‚Oh, ich möchte zu dieser Zeit für sie da sein und ich möchte sicherstellen, dass ich sein Spiel sehe, und so weiter. Das erfordert also eine Menge Zeitplanung.“