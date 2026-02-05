Film Chiwetel Ejiofor verstärkt Cast von ‚The Exorcist‘

Chiwetel Ejiofor attends Bridget Jones Mad About the Boy - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 14:00 Uhr

Chiwetel Ejiofor wird in der neuen Verfilmung von ‚The Exorcist‘ eine zentrale Rolle übernehmen.

Der 48-jährige Schauspieler schließt sich Scarlett Johansson und Diane Lane in Mike Flanagans Neuinterpretation des Horror-Klassikers an.

Laut Branchenberichten spielt Ejiofor einen ehemaligen Strafgefangenen, der zum Priester geworden ist. Der Film soll im selben Universum wie der Klassiker von 1973 spielen, jedoch keine direkte Neuverfilmung sein. Regisseur Mike Flanagan erklärte: „‚Der Exorzist‘ ist einer der Gründe, warum ich Filmemacher geworden bin. Es ist eine Ehre, die Chance zu bekommen, innerhalb dieses Universums etwas Neues, Kühnes und Beängstigendes zu versuchen.“ Die Zusammenarbeit mit Blumhouse sei für ihn besonders reizvoll: „Mit diesem Team habe ich einige meiner liebsten Projekte umgesetzt.“

Auch über Hauptdarstellerin Scarlett Johansson äußerte sich Flanagan begeistert: „Scarlett ist eine brillante Schauspielerin, deren Auftritte immer geerdet und real wirken. Ich könnte nicht glücklicher sein, sie für diesen Film gewonnen zu haben.“

Die neue Version folgt auf den 2023 erschienenen Film ‚The Exorcist: Believer‘, der bei Kritikern nur mäßig ankam. Flanagans Projekt soll einen frischen Ansatz bieten und neue Elemente in das bekannte Franchise einbringen. Die Produktion findet in New York statt. Kinostart ist derzeit für März 2027 geplant.