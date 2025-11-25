Film Chloë Sevigny spielt im Erotik-Thriller ‚The Lonely Woman‘ mit

Chloe Sevigny - 77th Primetime Emmy Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 18:00 Uhr

Die US-Schauspielerin wird im kommenden Jahr an der Seite von FKA Twigs in dem Film zu sehen sein.

Chloë Sevigny wurde für ‚The Lonely Woman‘ gecastet.

Die 51-jährige Schauspielerin wird an der Seite von FKA Twigs in dem Erotik-Thriller zu sehen sein, der das Regiedebüt der Elektro-Pop-Band Boy Harsher (Augustus Muller und Jae Matthews) markiert. Das von Boy Harsher geschriebene und inszenierte immersive Werk wird als „düsterer, sinnlicher und atmosphärischer Horror-Thriller“ beschrieben und verfügt über eine Besetzung, zu der neben FKA Twigs auch Sturgill Simpson, Will Oldham und Jake Weary gehören.

‚The Lonely Woman‘ dreht sich um eine Frau im ländlichen Neuengland, die vom Tod ihrer ersten Liebe in einem Bergtunnel verfolgt wird. In die rätselhafte Geschichte eines neuen Verschwindens hineingezogen, sieht sie sich einer verführerischen und zugleich furchteinflößenden Präsenz gegenüber, die tief unter der Stadt verborgen liegt.

Die Dreharbeiten des Films – der 2026 erscheinen soll – wurden im Bundesstaat New York abgeschlossen. Die Filmmusik stammt von Boy Harsher und zeichnet sich durch ihren charakteristischen, synth-basierten Sound aus.

Chloë Sevigny etablierte sich in den 1990er-Jahren als Schauspielerin in einer Vielzahl von Independent-Filmen. Die ‚American Psycho‘-Darstellerin betonte, dass sie Mainstream-Hollywood-Produktionen bewusst mied. Im Gespräch mit ‚Dazed‘ sagte sie: „Ich war sehr wählerisch. Heute hat sich das geändert, aber in den 90ern war es so: Entweder war man Indie oder man war es nicht. Ich hatte ein sehr starkes Bekenntnis dazu, Indie zu sein und nichts mit Hollywood zu tun zu haben.“