Film FKA Twigs spielt die bahnbrechende Entertainerin Josephine Baker in Biopic

FKA Twigs - December 2025 - Avalon - The Fashion Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 18:00 Uhr

FKA Twigs wurde ausgewählt, die bahnbrechende amerikanisch-französische Entertainerin Josephine Baker in einem neuen Biopic der französischen Filmemacherin Maimouna Doucouré zu spielen.

FKA Twigs wird die amerikanisch-französische Entertainerin Josephine Baker in einem neuen Biopic darstellen.

Die 38-jährige Sängerin wird die Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin in einem Film der französischen Regisseurin Maimouna Doucouré über Bakers bahnbrechendes Leben verkörpern. Twigs sagte in einem Statement: „Ich kann es kaum erwarten, Josephine Baker zu verkörpern und ihren Kampf, ihre Liebe, ihre Verluste, ihr Talent und ihren Heldenmut auf die große Leinwand zu bringen. Sie lebt in unseren Herzen weiter als visionäre, wegweisende Frau, deren Geschichte heute genauso kraftvoll wie relevant ist.“

Das Biopic wurde mit Unterstützung von Bakers Söhnen Jean-Claude Bouillon Baker und Brian Bouillon Baker entwickelt, die beide Mitglieder des „Rainbow Tribe“ sind – der multiethnischen Familie aus 12 Kindern, die Baker ab den 1950er-Jahren auf ihrem Schloss im Südwesten Frankreichs großzog. Es ist der erste große Film, der die Zustimmung von Bakers Nachlass erhalten hat.

Baker, geboren als Freda Josephine McDonald im Jahr 1906 in St. Louis, wurde nach ihrer Ankunft in Paris 1925 zu einer der prägenden Figuren der Jazz-Ära. Sie wurde 1927 mit dem Stummfilm ‚Siren of the Tropics‘ außerdem zur ersten schwarzen Frau in einer großen Kinofilm-Hauptrolle. Später engagierte sie sich im Zweiten Weltkrieg in der französischen Résistance und anschließend in der US-Bürgerrechtsbewegung, wo sie vor Martin Luther Kings berühmter Rede ‚I Have a Dream‘ beim Marsch auf Washington 1963 sprach. 2021 wurde Baker, die 1975 im Alter von 68 Jahren starb, von Frankreich ins Panthéon aufgenommen und war damit die erste schwarze Frau, der diese Ehre zuteilwurde – ein bedeutender Moment, der ihr zeitgenössisches Profil im Land sowohl als progressive Ikone als auch als Symbol nationaler Identität stärkte.

Doucouré sagte in einem Statement: „Josephine Baker begleitet mich seit vielen Jahren. Während der Arbeit an diesem Film wird mir bewusst, wie modern, furchtlos und komplex sie war. Jenseits der Legende möchte ich ihre Widersprüche, ihre Wunden und ihren immensen Mut erkunden, ebenso wie ihren unermüdlichen Kampf für Würde.“ StudioCanal-CEO Anna Marsh ergänzte: „Josephine Bakers Geschichte wollten wir schon lange erzählen. Dies mit der außergewöhnlichen kreativen Vision von Maimouna Doucouré und dem bemerkenswerten Talent von FKA Twigs zu tun, macht dieses Projekt besonders bedeutungsvoll.“ Bakers Geschichte wurde bereits früher verfilmt, insbesondere im Fernsehfilm ‚The Josephine Baker Story‘ von 1991, in dem sie von Lynn Whitfield dargestellt wurde.

FKA Twigs gewann Anfang dieses Jahres ihren ersten Grammy Award, als sie für ihr Album ‚Eusexua‘ den Preis für „Best Dance/Electronic Album“ erhielt, und distanzierte sich vom Label „Popstar“. Die ‚Pendulum‘-Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt, sagte gegenüber ‚ELLE‘: „Ich möchte einfach, dass sich alles um meine Arbeit dreht. Der interessanteste Teil an mir ist das, was ich tue. Nicht, wer ich bin. Ich bin kein Popstar. Und ich möchte auch nicht so betrachtet werden.“